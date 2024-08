Non mettete le arance in frigo: dove vanno conservate e perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Le arance sono senza ombra di dubbio tra i frutti più amati in assoluto: si tratta non solo di un alimento particolarmente gustoso, ma anche in grado di apportare una serie benefici al nostro intero organismo.

Esse sono infatti ricche di antiossidanti, in particolar modo di vitamina C, a cui gli esperti attribuiscono proprietà antitumorali e antinfiammatorie, nonché la capacità di stimolare e perfezionare il buon funzionamento del nostro sistema immunitario, di determinare una minor incidenza delle infezioni da Helicobacter Pylori e di proteggere il colesterolo dall'ossidazione. Insomma non solo buone ma preziose alleate della nostra salute: ma dove è meglio riporle dopo aver effettuato il loro acquisto? C'è un metodo perfetto per garantire una lunga conservazione?

Può capitare spesso di comprare un numero elevato di arance nella giusta stagione, per cui una delle prime preoccupazioni è quella di trovare la giusta collocazione con l'obiettivo di preservarle il più a lungo possibile ed evitare sprechi. Quando il frutto matura in modo eccessivo, infatti, può andare a male e ciò ci costringe, nostro malgrado, a liberarcene buttandole nell'immondizia. Solitamente un livello di maturazione molto avanzato si può riconoscere quando la buccia del frutto è più raggrinzito o molle, mentre la polpa all'interno risulta meno succosa, a volte quasi "legnosa".

In generale si può dire che gli agrumi hanno dei tempi di conservazione lunghi, anche se ciò può dipendere da molti fattori, come la temperatura, l’esposizione alla luce e l’umidità. Ha una grande importanza, ovviamente, anche il tempo trascorso tra la data di raccolta e quella di acquisto. Nelle giuste condizioni, le arance raccolte e ben conservate dopo pochi giorni senza essere state sottoposte a grandi sbalzi termici, possono durare tante settimane. Quando il frutto si compra in negozio, invece, questa forbice si amplia, e l'arancia può già aver subito sbalzi, tra il freddo delle celle frigo e l'umidità dei magazzini.

Ciò nonostante, con qualche accorgimento, si possono conservare a lungo, anche se non in frigorifero, come ci si potrebbe attendere, anzi.

È consigliabile, semplicemente, trovare un luogo con basso livello di umidità, riparato dal sole e arieggiato: le arance dovrebbero essere riposte all'interno di un contenitore aperto, come ad esempio una cesta, lontano da fonti di luce e da fonti di calore. Potrebbe non essere semplice disporre di un ambiente del genere in casa, ma è sufficiente anche posizionarle sul balcone, sempre che la dispensa non sia colpita dal sole, o anche in un ripostiglio al buio.