Le vite degli "ex" sono solo quelle che non abbiamo scelto

Cara Valeria, ti scrivo per raccontarti di alcuni miei pensieri ricorrenti. Non so se sia un’ossessione, o meno, sta di fatto che, ogni tanto, questi pensieri tornano ad affacciarsi nella mia mente. Premetto che sono felicemente sposato ed ho un figlio adolescente. Con mia moglie va tutto bene. Ma veniamo ai pensieri: vado su Facebook, Instagram o anche solo su Google e cerco il nome di una mia ex fidanzata, quando l’una, quando l’altra. Cerco informazioni su di loro, foto, dettagli sul lavoro. In altre parole spio, mi affaccio sulle vite delle mie ex senza farmi vedere. Non riesco a capire perché. Forse sono delle porte che mai si sono chiuse definitivamente? Non credo sia amore (non più) ma cosa può essere? Nostalgia dei bei (non sempre) tempi andati? Solo morbosa curiosità? Quella però, di norma, si dovrebbe riservare verso tutti, in generale, amici e/o conoscenti. Quando pensi e ripensi alle tue ex non c’è qualcosa di anomalo? A volte, con tutta sincerità, penso che questo mio comportamento non sia del tutto normale. Cosa ne pensi, devo preoccuparmi di qualcosa?

Stefano



Caro Stefano, io non trovo il suo comportamento poi così strano. Certo non so con quanta assiduità lei si dedichi allo spionaggio su Internet e anche la fugace specifica «con mia moglie va tutto bene» forse meriterebbe un’indagine un tantino più approfondita. Del tipo: cos’è esattamente che va bene con sua moglie? Bene come? Ma visto che non è ciò che mi chiede, torniamo alle ex. Si preoccupa perché dice che se la sua curiosità fosse «pulita», allora dovrebbe avere come bersaglio anche amici e conoscenti. Io lo trovo vero fino a un certo punto. Le fidanzate passate sono persone sulle quali ha investito emotivamente in maniera diversa. Non so a che «era» appartengano, ma se hanno fatto parte della sua vita già nell’età adulta, è ragionevole pensare che con loro abbia pensato a un’unione duratura, magari a un matrimonio e a dei figli. Ora, scegliere a un certo punto della propria esistenza la compagna definitiva, significa scegliere «solo» quella vita e chiudere fuori tutte le altre.

Un po’ come quando si opta per una facoltà o per un lavoro. Quando si decide chi essere, si decide anche chi non essere. Da qui, a mio avviso, la sua curiosità nei confronti delle ex. Non sono loro che va a sbirciare su Internet, è il lei che avrebbe potuto essere.