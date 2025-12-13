Arriva l'adesivo a forma di quadrifoglio sull'auto: ecco che cosa significa

In Italia arriva una pratica adottata in Giappone e mirata a tutelare gli anziani, nello specifico gli over-70 alla guida di un'auto: si tratta di un adesivo da applicare alla vettura allo scopo di segnalare agli altri automobilisti che chi si trova al volante ha raggiunto una certa età e bisogna prestare pazienza.

La novità a Nichelino (Torino), che ha deciso di schierarsi dalla parte degli anziani. Ispirandosi a questa idea giapponese, il Comune ha deciso di introdurre questa tutela. A breve, dunque, si vedranno delle auto munite di adesivo che rappresenta un quadrifoglio colorato. Si tratta del Koreisha mark, che in città come Tokyo indica che la vettura è guidata da un over-70. Il marchio serve ad avvisare gli altri automobilisti, invitandoli al rispetto e alla pazienza.

A Nichelino questa nuova pratica è stata introdotta nell'ambito di un progetto chiamato "Over 70 alla guida: rispetto e prudenza", promosso dagli assessorati alla Terza Età e dagli enti della Sicurezza Urbana del Comune. All'iniziativa, ovviamente, partecipa anche la polizia locale. Lo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione e tutelare gli anziani, che hanno pieno diritto di spostarsi in auto. Gli assessori Giorgia Ruggiero e Carmen Bonino hanno parlato di un vero e proprio patto fra generazioni.

"Non è un segnale di debolezza, ma un invito alla responsabilità collettiva.

L'intenzione è quella di promuovere una nuova cultura della strada, in cui il rispetto reciproco sia al centro della convivenza civile e della sicurezza di tutti", ha dichiarato a Torino Oggi, comandante della polizia locale di Nichelino.

A partire dal prossimo 16 dicembre saranno distribuiti i primi adesivi presso il centro anziani Nicola Grosa.