Leggi il settimanale
Ultim'ora
L’attore Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga
Abbonati Leggi
In evidenza
Ultim'ora
L’attore Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga
Giù la maschera

Questione di gusti

Attivisti Lgbtqia+ e il collettivo queer dell'Arci Catania hanno stigmatizzato la cosa. "Scrivere pistacchio gay associandolo al rosa è discriminatorio"

Questione di gusti
00:00 00:00

Noi adoriamo il gelato. E abbiamo molti amici gay. Ecco perché, ieri, appena l'abbiamo vista su un giornale online, ci siamo precipitati a leggere la notizia. «Catania, gelateria mette in vendita il pistacchio gay colorato di rosa. È polemica: Alimenta bullismo e stereotipi». Strano. Quando eravamo ragazzi il pistacchio era considerato da maschi. Era il gelato al Puffo ad essere una frociata pazzesca... Ma vabbè.

E insomma è successo che a Catania, terra di sticchiu e di puppo, in una gelateria di piazza Duomo è apparso un gusto, con tanto di cartellino, che ha creato scandalo. «Abbiamo solo unito il pistacchio al cioccolato rosa e lo abbiamo chiamato gay», ha spiegato il titolare. Peraltro sembra sia buonissimo. Ma il mondo omosex davanti alla trovata di marketing è rimasto, diciamo così, un po' freddo (è una battuta, ndr). Attivisti Lgbtqia+ e il collettivo queer dell'Arci Catania hanno stigmatizzato la cosa. «Scrivere pistacchio gay associandolo al rosa è discriminatorio». «Siamo in una cultura machista». «In città abbiamo un problema con l'identità omosessuale». «È più buona la zuppa inglese».

A livello nazionale Alessandro Zan e la Schlein hanno annunciato un corteo di protesta. Il «ConoPride». Slogan: «Siamo tutti arrusi». Gay in siculo si dice arruso, dall'arabo ahrus, ragazzino.

A proposito.

Capiamo l'indignazione di una certa sinistra: in politica esistono delle priorità. Le stesse del giornalismo, sembra. Del resto, ieri, sul sito di certi giornali la notizia del pistacchio gay veniva prima dell'unico richiamo sull'Iran.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica