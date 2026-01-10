Il videoclip, la leucemia, l'anello di fidanzamento: la storia tra Wanda Nara e L-Gante

Un anno fa finiva la relazione tra Wanda Nara e L-Gante. La storia tra l'imprenditrice argentina e il rapper venezuelano è stata molto discussa non solo per la differenza di età tra i due - quindici anni - ma soprattutto perché durante la loro storia Wanda era ancora legata all'ex marito, Mauro Icardi.

Il videoclip

Settembre 2022. Wanda Nara è reduce dall'esperienza televisiva come giurata nel programma "Quién es la máscara?" su Telefe, 2022. Durante un evento pubblico conosce il giovane rapper L-Gante e tra i due scatta un'intesa immediata, che si trasforma in una collaborazione. Il cantante propone infatti all'argentina di partecipare al videoclip del suo nuovo singolo "El Último Romántico" e Wanda accetta entusiasta. Le scene particolarmenti hot del videoclip, che immortalano a letto insieme Wanda e L-Gante mentre si baciano, scatenano i pettegolezzi, soprattutto perché da settimane si parla di una profonda crisi tra Icardi e Wanda e le voci di divorzio sono imminenti.

Le prime foto insieme

La stampa sudamericana segue da vicino Wanda Nara e L-Gante nel tentativo di immortalare la coppia insieme e ufficializzare la relazione. Wanda e il giovane rapper vengono paparazzati da alcuni fan in un locale mentre si baciano e il gossip esplode quando l'argentina conferma sulle pagine della rivista Caras: " Sono innamorata. Lui è una persona molto buona, molto autentica e ha un cuore enorme. Siamo molto vicini, tra noi ci sono ottime vibrazioni" . Poche settimane dopo, però, a Verissimo Wanda nega la frequentazione ma conferma che con Icardi è in corso la separazione.

Il red carpet di coppia

Maggio 2023. Mentre tra Wanda e Maurito è in corso un vero e proprio braccio di ferro sul divorzio, l'argentina si presenta ai Gardel Awards al braccio di L-Gante. Il rapper e Nara mostrano un grande feeling sul red carpet della Movistar Arena e la stampa sudamericana torna a parlare dei due come di una coppia a tutti gli effetti.

La leucemia

Luglio 2023. Wanda Nara viene ricoverata in ospedale per accertamenti medici. Dopo settimane di indiscrezioni si scopre che all'argentina è stata diagnosticata la leucemia mieloide cronica. Le complesse condizioni di salute di Wanda la riavvicinano a Maurito, con il quale l'imprenditrice vive un ritorno di fiamma. L-Gante sembra essere solo un lontano ricordo.

Ballando con le stelle

Ottobre 2023. Passata la fase critica della malattia, impegnata nelle cure, Wanda Nara accetta l'offerta di Milly Carlucci di partecipare a Ballando con le stelle. Per l'argentina è l'occasione per raccontarsi, aprirsi sulla malattia e confermare che con Mauro Icardi è tornato il sereno e che il divorzio non è più nei programmi della coppia. Maurito è presente insieme ai figli anche alla finale dello show, che vede trionfare proprio Wanda insieme al ballerino Pasquale La Rocca. Per Mauro e Wanda si profila un periodo di amore e serenità

L'addio definitivo a Icardi

Luglio 2024. Da settimane si parla di una nuova crisi tra Wanda e Maurito. Durante un'intervista a Telefe l'argentina dichiara che con Maurito il matrimonio è finito. L'argentina non è riuscita a superare il dolore per il tradimento di Icardi con Eugenia La China Suarez e conferma: " Sono separata ma per motivi personali e di salute gli avevo dato una seconda possibilità". Nello stesso periodo la stampa scandalistica argentina riferisce nuovi gossip su un ritorno di fiamma con L-Gante, con il quale l'argentina si fa paparazzare spesso.

Di nuovo con L-Gante

Ottobre 2024. Con una diretta Instagram a sorpresa Wanda e L-Gante si mostrano insieme abbracciati. I due confermano che la relazione è ripresa da dove si era interrotta prima che Nara desse una seconda possibilità a Maurito. Nelle settimane successive si moltiplicano i video e le foto in cui Wanda e L-Gante si mostrano insieme prima sulla neve e poi a Disneyland Paris. Scatti che confermano che la storia d'amore è reale.

La fuga romantica in Uruguay

Dicembre 2024. Wanda e L-Gante volano in Uruguay. Su Instagram sono molte le foto e i video che documentano la loro vacanza d'amore e in uno scatto condiviso dall'argentina sui social si vede un anello anulare sinistro. Per i fan è la prova che Wanda e il rapper fanno sul serio ma nello stesso momento comincia una durissima battaglia tra Nara e l'ex marito, Mauro Icardi, per la separazione.

L'addio definitivo

Gennaio 2025. Con un annuncio a sorpresa Wanda Nara fa sapere che la relazione con L-Gante è giunta al capolinea. " Oggi le nostre strade si separano per prenderci cura di noi stessi e concentrarci sul nostro lavoro e sulla nostra famiglia. La mia situazione giudiziaria, complessa e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro", scrive Wanda su Instagram. Nello stesso momento anche il rapper condivide sui social un messaggio che conferma l'addio: " Questo romanzo è già scritto, finitelo senza di me.

Se per caso me lo chiedete, non cerco né ho bisogno di dare chiarimenti o spiegazioni". Chiaro il riferimento alla guerra tra Icardi e Wanda, che sembra essere tra i motivi che hanno portato alla definitiva rottura.