"Arte e Fascismo": la lezione (senza filtri) di Vittorio Sgarbi - LIVE

Venerdì 12 e sabato 13 luglio, al Teatro Petruzzelli di Bari, prende il via la settima edizione dell’evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato dal vicedirettore del Giornale, Nicola Porro. "La Ripartenza" è nata durante il lockdown per affrontare i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi players italiani. Focus di questa edizione è l’importanza del Made in Italy.

Il pomeriggio si apre, alle ore 16.30, con la lezione di Vittorio Sgarbi, quest’anno dedicata all’Arte nel Fascismo.

A seguire, alle ore 17.30, la tavola rotonda ‘Made in Italy’ con:

Albiera Antinori, Presidente di Marchesi Antinori S.p.A.;

Gianluigi Cimmino, CEO Yamamay e Carpisa;

Andrea Illy, Presidente illycaffè S.p.A e co-Chair Regenerative Society Foundation;

Antonio D'Amato, Presidente di Seda International Packaging Group.

Alle ore 18.30 il panel dal titolo "Chi comanda in Europa", dedicato all’analisi della situazione politica alla luce dell’ultima tornata di elezioni Europee. Intervengono i giornalisti Veronica Gentili, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Giuseppe Cruciani, Nicola Porro.

A chiudere la giornata, Nicola Porro intervista il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

.

Sovranità Alimentare e delle Foreste,

