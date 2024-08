Occhio al virus svuota conto: ecco come funziona e come difendersi

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è preoccupazione per un certo virus informatico che sta girando nell'ultimo periodo. Un programma davvero infido, in grado di portarci rapidamente alla perdita di tutto il denaro che abbiamo sul conto. Gli esperti di cyber-sicurezza lo chiamano Keylogger, e sappiamo che per agire ha solo bisogno che vengano premuti dei tasti dei nostri computer. Ancora una volta, dunque, la raccomandazione è sempre quella di non aprire e-mail sospette e non scaricare dati da link che non conosciamo.

Come agisce Keylogger

Questo virus è stato creato per memorizzare tutti i tasti che premiamo sulla tastiera del pc o del computer fisso. Basta riflettere un momento per realizzare quanti codici e quante password digitiamo sui nostri dispositivi in un solo giorno. Si va dagli accessi a pagine social a ben più importati login in siti bancari, dove si trovano i nostri conti corrente.

I virus Keylogger, dalle parole "key" (chiave) e "logger" (registratore), hanno lo scopo di memorizzare tutto ciò che digitiamo. Da qui si comprende la loro pericolosità. Una volta registrato codici, serie di numeri e parole, i malware inviano tutto il materiale all'hacker che sta dietro a questa truffa. Ed ecco che Pin e password finiscono nelle mani dei delinquenti, che possono farne ciò che vogliono. In pratica, se il nostro computer è stato infettato da un Keylogger, ci basta digitare la password al nostro conto corrente per veder poi sparire tutto il nostro risparmio.

Non solo. I Keylogger possono rubare anche i nostri account, ed entrare in possesso delle nostre conversazioni private.

Attenzione quando navigate sul web

Per evitare di imbattersi in questi pericolossissimi virus, bisogna cercare di navigare online con estrema attenzione. Per infettare il computer della vittima, gli hacker hanno bisogno di inserire i Keylogger in programmi che vengono fatti scaricare con l'inganno. Attenzione, dunque, a ciò che decidiamo di far entrare sul nostro pc, così come ai messaggi che scegliamo di aprire. Certe email sospette andrebbero subito cancellate. Allo stesso modo, è bene non cliccare mai su link di dubbia provenienza. Ci sono addirittura casi di Keylogger appositamente installati su computer pubblici. Dunque, nel caso in cui ci si debba servire di questi apparecchi, sarebbe bene non utilizzarli per controllare il nostro conto corrente.

Nello specifico, gli esperti consigliano di non installare sul computer programmi illegali, che potrebbero contenere il malware; allo stesso modo non si dovrebbero installare sui nostri dispositivi dei programmi che non conosciamo (mai scaricare allegati sconosciuti ricevuti tramite mail); un altro passo importante da fare è quello di dotare il pc di un buon programma antivirus e di tenerlo aggiornato.

Un altro consiglio fornito dagli addetti alla cyber-sicurezza è

quello di attivate l', in modo tale che, pur conoscendo la password, il malvivente non potrà comunque accedere alla nostra pagina personale, in quanto gli mancherà comunque un dato.