Bambina di 10 anni “dimenticata” in stazione: i genitori se ne accorgono in treno

È stata ritrovata da sola e spaventata sul binario 18 della stazione Alta Velocità di Bologna, una bambina di 10 anni rimasta accidentalmente a terra mentre i genitori erano già a bordo del treno Frecciarossa diretto a Napoli. La piccola è stata notata intorno alle 8 del mattino dal personale di FS Security, che l’ha subito rassicurata e affidata alla Polizia Ferroviaria.

Un "disguido"

Secondo quanto comunicato da Ferrovie dello Stato, si è trattato di un "disguido": i genitori, accortisi subito della mancanza della figlia dopo la partenza, hanno potuto scendere solo alla prima fermata utile, quella di Firenze, per poi riprendere il primo treno utile verso Bologna e ricongiungersi con la bambina. Fortunatamente, la disavventura si è risolta senza conseguenze. La bambina è rimasta sempre sotto la supervisione delle autorità e del personale ferroviario, che ha gestito l’emergenza con prontezza e sensibilità.

Un caso non isolato

Purtroppo, storie simili non sono rare. È del 12 agosto una disavventura simile accaduta sull’autostrada del Brennero (A22), all’interno dell’area di servizio Paganella Est. Un padre francese, convinto che le figlie di 8 e 10 anni fossero ancora sull’auto, ha ripreso il viaggio, lasciandole invece sole nell’autogrill.

Solo grazie all’intervento del personale dell’area di servizio e della Polizia Stradale di Trento, le due sorelline sono state ritrovate, tranquillizzate e riaffidate ai genitori, con un lieto fine ma un avvertimento chiaro: basta un momento di distrazione per trasformare un