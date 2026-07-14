Battistoni spa: Mflaw società tra avvocati per azioni, guida l'operazione che rilancia lo storico brand del lusso presente sui mercati internazionali

Uno storico marchio del lusso italiano riparte con un piano di rilancio che ne tutela il valore industriale e la presenza sui mercati internazionali. Il Tribunale di Roma ha omologato il concordato preventivo in continuità aziendale di Battistoni S.p.A., maison romana dell'alta moda maschile fondata nel 1946, conosciuta nel mondo per la storica boutique di Via Condotti e per una consolidata presenza internazionale. L'operazione rappresenta un passaggio di rilievo nel panorama delle ristrutturazioni d'impresa, consentendo di preservare la continuità operativa della società, salvaguardare i livelli occupazionali e valorizzare un marchio che da oltre ottant'anni rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nel segmento del lusso.

Per l'omologa è stato applicato il meccanismo del cross-class cram down, tra gli strumenti più innovativi introdotti dal Codice della Crisi d'Impresa, ritenendo il piano di continuità economicamente più conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria. La procedura, avviata nel febbraio 2025, ha richiesto la definizione di un articolato piano di rilancio industriale e finanziario, comprendente la riorganizzazione del debito, il ricorso a nuova finanza e la definizione degli accordi con l'Amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali, creando le condizioni per il rilancio dell’azienda.



L'operazione è stata seguita dall'Avv. Andrea D'Ambrosio, responsabile del Dipartimento Restructuring & Special Situations di MFLaw Società tra avvocati per azioni, che ha assistito Battistoni S.p.A. in tutte le fasi della procedura, dalla predisposizione del piano fino all'omologa definitiva. «Questa operazione dimostra come gli strumenti previsti dal nuovo Codice della Crisi possano rappresentare una concreta leva di rilancio per imprese con solide prospettive industriali. Preservare la continuità di un marchio come Battistoni significa tutelare occupazione, competenze e valore economico, contribuendo al rafforzamento del Made in Italy sui mercati internazionali», commenta il Dipartimento Restructuring & Special Situations di MFLaw.

Con questa operazione, MFLaw rafforza il proprio posizionamento nel settore delle ristrutturazioni d'impresa e delle special situations, assistendo imprese e investitori in operazioni complesse nelle quali gli strumenti di regolazione della crisi si confermano sempre più una leva strategica di rilancio industriale e finanziario. Il piano concordatario è stato predisposto dall'attuale management di Battistoni S.p.A. ed è stato attestato dalla Dott.ssa Marina Scandurra.