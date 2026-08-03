Viaggia con la frutta. Ecco come riconoscere il ragno delle banane, è uno dei più letali per l’uomo

C’è un “ospite” indesiderato che in rare occasioni riesce a viaggiare insieme alla frutta tropicale fino in Europa. Si tratta di un aracnide piuttosto pericoloso, uno dei più letali del pianeta: è il Phoneutria nigriventer, meglio noto come ragno errante del Brasile o ragno delle banane.

Questa specie vive principalmente nelle foreste e nelle zone umide del Brasile, anche se è stato trovato anche in Argentina, Uruguay e Paraguay. Insomma, è tipico dell’America Latina. Non sono presenti in Europa, meno che mai in Italia. Salvo rarissime eccezioni.

Questo ragno, infatti, è solito rifugiarsi tra le piantagioni di banane, perciò non è infrequente trovarlo nei caschi di frutta. In Brasile capita di tanto in tanto, e ci sono stati casi in cui l’aracnide ha viaggiato fino in Europa, nei carichi di banane inviati al vecchio continente.

In Italia abbiamo avuto un episodio abbastanza recente. Era il febbraio del 2020 quando un esemplare di Phoneutria nigriventer è stato trovato in un container scaricato al porto di Gioia Tauro. Si trattava di un container che conteneva banane, e l’aracnide era in mezzo alla frutta, ancora vivo.

Scattò ovviamente l’allarme. Stando alle informazioni trapelate, si trattava di un maschio adulto di Phoneutria nigriventer. A trovarlo e a isolarlo fu un ispettore doganale. Per fortuna il ragno venne rimosso prima che la frutta venisse distribuita nei vari mercati/supermercati.

È andata diversamente in Inghilterra, dove una mamma di 29 anni si imbatté proprio in questo aracnide. La vicenda risale al 2013. La donna era andata a fare la spesa in un supermercato di Londra, dove aveva acquistato delle banane equo-solidali. Tornata a casa, la spaventosa scoperta.

Per quanto si tratti di casi molto isolati, saper riconoscere questo aracnide permetterà di adottare i comportamenti più adatti alla situazione, evitando di correre dei rischi. Il Phoneutria nigriventer è infatti un ragno molto aggressivo e il suo veleno ha un elevato grado di tossicità. Ecco perché viene considerato come uno degli aracnidi più pericolosi per l’uomo.

Il ragno delle banane ha delle dimensioni piuttosto grandi – raggiunge i 15 cm di lunghezza, incluse le zampe – è di colore bruno chiaro, con una scalanatura longitudinale di colore nero. Possiede otto occhi, disposti in file ricurve. Le zampe sono lunghe, proporzionate al corpo e dotate di fitti peli. Quando si sente minacciato, assume la posizione eretta, ponendosi sulle quattro zampe posteriori, e agita le quattro zampe anteriori.

Il morso provoca una sensazione di bruciore molto forte, che tende a irradiarsi. Il suo veleno, composto da neurotossine, attacca i circuiti neuro-muscolari. In breve subentra la tachicardia, seguita da sudorazione fredda, vertigini, vomito, problemi alla pressione sanguigna. Nei casi gravi, arriva la paralisi. Quando si bloccano i muscoli respiratori, la vittima muore per asfissia.

Per fortuna esiste un siero polivalente capace di neutralizzare la tossina.