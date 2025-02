Biglietto unico "in codeshare", come funziona la soluzione annunciata da Ita Airways

Ascolta ora 00:00 00:00

Sfruttare un biglietto unico per poter viaggiare sui vettori di cinque compagnie aeree associate al Gruppo Lufthansa, è questa l'interessante novità comunicata da Ita Airways: grazie alla modalità "codeshare" i viaggiatori avranno la possibilità di spostarsi in oltre 100 aeroporti di tutto il mondo sfruttando un titolo di viaggio comune che non renderà loro necessario rifare il check-in o ritirare e reimbarcare il bagaglio a ogni scalo previsto.

Il servizio partirà dalla fine di marzo e vedrà il coinvolgimento anche di Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa e SWISS. Oltre ciò, Ita Airways ha annunciato l'integrazione tra il suo programma fedeltà "Volare" e quello del gruppo Lufthansa "Miles & More", per cui sarà possibile beneficiare di ulteriori vantaggi.

Questa soluzione "in codeshare" consente ai viaggiatori di spostarsi su una serie di tratte coperte dalle compagnie aeree che hanno concluso l'accordo commerciale utilizzando un unico titolo di viaggio. Ciò, in sostanza, significa che sarà necessario effettuare un solo check-in all'aeroporto di partenza e non uno per ciascuno scalo, ritirare il proprio bagaglio all'arrivo senza doverlo ogni volta reimbarcare sul volo successivo fino alla tappa finale, e accumulare i punti fedeltà sull'intero tragitto a prescindere dalla compagnia con cui si è fatto il biglietto.

L'obiettivo è ovviamente quello di rendere ancora più allettante l'offerta ai viaggiatori, incentivandoli a selezionare le soluzioni proposte dagli aderenti alla partnership: con questo accordo, ad esempio, saranno più di un centinaio le destinazioni a disposizione di chi vorrà aderirvi.

Air Dolomiti copre le partenze da Monaco di Baviera e Francoforte verso Venezia, Firenze, Torino, Milano, Verona, Bologna e Cagliari, più il collegamento con Cracovia;

copre le partenze da Monaco di Baviera e Francoforte verso Venezia, Firenze, Torino, Milano, Verona, Bologna e Cagliari, più il collegamento con Cracovia; Austrian Airlines , da Vienna verso Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Milano e Firenze più i collegamenti con Innsbruck, Varsavia, Podgorica, Chisinau e Varna;

, da Vienna verso Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Milano e Firenze più i collegamenti con Innsbruck, Varsavia, Podgorica, Chisinau e Varna; Brussels Airlines , da Bruxelles a Milano, Venezia e Bologna;

, da Bruxelles a Milano, Venezia e Bologna; Lufthansa , da Francoforte e Monaco di Baviera verso Verona, Cagliari, Olbia, Bologna, Catania, Milano, Roma, Napoli, Venezia, Firenze e Torino, più i collegamenti internazionali ad esempio con Praga, Dublino e Cracovia;

, da Francoforte e Monaco di Baviera verso Verona, Cagliari, Olbia, Bologna, Catania, Milano, Roma, Napoli, Venezia, Firenze e Torino, più i collegamenti internazionali ad esempio con Praga, Dublino e Cracovia; SWISS, da Zurigo a Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Napoli, oltre a collegamenti internazionali come Varsavia, Copenaghen e Stoccolma.

Per ora, comunque, la soluzione in codeshare riguarderà esclusivamente rotte di corto e medio raggio, tanto per coloro che partono dagli aeroporti su cui viaggia Ita Airways quanto per i viaggiatori che partono dall'estero e vogliono includere il nostro Paese nel loro itinerario. Di seguito i collegamenti principali offerti dalle compagnie aeree con cui si è concluso l'accordo: