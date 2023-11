Il bodyguard di Fiorello ha una croce celtica al collo: scoppia la polemica

La Rai ha già preso le distanze, ma forse nemmeno quello basterà. Di questi tempi persino un ciondolo appeso al collo rischia di diventare motivo di scandalo e di reazioni oltremodo indignate. Stavolta la polemica è sorta attorno al programma mattutino di Fiorello, Viva Rai2: stamani, mentre lo showman siciliano rilasciava alcune dichiarazioni al termine della diretta televisiva, accanto a lui è apparso un bodyguard incaricato della sicurezza con una croce celtica appesa al collo. Il simbolo, risalente ad antichissime culture ma associato anche ad alcuni movimenti di estrema destra, è stato notato dai giornalisti ed è subito scoppiato un piccolo caso.

Tutto è accaduto peraltro all'insaputa di Fiorello, che dopo la puntata si era recato come di consueto dai fan per scambiare qualche parola, per scattare una foto o firmare qualche autografo. In quella circostanza l'artista ha anche interloquito con alcuni giornalisti, ripreso da diversi smartphone e dalle telecamere. In alcune inquadrature, però, si vede anche l'uomo della sicurezza posizionato alle spalle dello showman, con quel dettaglio fatto notare in particolare dall'Adnkronos e diventato poi motivo di imbarazzo. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa, infatti, la circostanza portata alla luce ha spinto la Rai a prendere una posizione.

Appena i video sono circolati, la Rai - a quanto apprende l'Adnkronos - ha provveduto immediatamente ad ammonire i responsabili della società Amt Dual Service che si occupa in appalto della sicurezza di Viva Rai2, affinché episodi simili non si verifichino mai più. Una reazione rapida che probabilmente ha evitato all'azienda del servizio pubblico e all'incolpevole showman catanese l'ennesima e inutile polemica. Perché, diversamente, chissà quale polverone strumentale sarebbe stato sollevato contro l'emittente, anche se quel simbolo (che di per sé rimanda alla tradizione celtica precristiana e non è necessariamente politico) non è apparso durante la diretta televisiva.

La trasmissione di Fiorello, piuttosto, si era caratterizzata per la presenza di Amadeus e di Marco Megoni. Su Rai2, negli studi dello spettacolo mattutino, il conduttore del festival di Sanremo aveva annunciato la presenza del cantante come co-presentatore della prima serata della kermesse.