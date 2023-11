"Mengoni co-conduttore". Tutte le novità della prima serata del Festival di Sanremo

Amadeus lo aveva anticipato durante la puntata domenicale di Affari tuoi: " Domattina sarò da Fiorello per dare una prima notizia sul prossimo festival di Sanremo" . E così è stato. Alle prime luci dell'alba il direttore artistico è arrivato al Foro Italico, dove va in onda quest'anno "Viva Rai2!", accompagnato da Mengoni e subito ha fatto un primo spoiler: " Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione di Sanremo, sarà il superospite musicale della prima puntata ".

Marco Mengoni co-conduttore

L'arrivo di Amadeus e Marco Mengoni da Fiorello è stato in grande stile. Dopo essersi collegati da via Asiago, dove i due hanno fatto uno sketch muto per ironizzare sulle polemiche della passata stagione tra Fiorello e i residenti della zona, il conduttore e il cantante sono arrivati al Foro Italico a bordo di una golf car addobbata di fiori con la scritta Sanremo 2024. E Fiorello ha accolto i suoi ospiti, annunciando l'imminente notizia: "Siete la coppia dell'anno, cosa ci dovete dire?!". Così il direttore artistico di Sanremo 2024 ha prima confermato la presenza di Mengoni come superospite della prima puntata della kermesse canora, che prenderà il via martedì 6 febbraio. Poi ha aggiunto: " Ma c'è molto di più: sarà il co-conduttore della prima serata 2024 ". Si tratta del primo nome ufficiale dopo le voci di un possibile approdo all'Ariston di Alessia Marcuzzi.

Tutte le altre anticipazioni