"Boicottare i brani violenti". La stretta contro i rapper

Il drammatico caso di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ha riacceso il dibattito sulla violenza contro le donne. Il governo è in prima linea per arginare la piaga dei femminicidi, ma scendono in campo anche le associazioni. In particolare, Moige e Codacons hanno messo sul tavolo una proposta molto simile: il boicottaggio dei brani dei rapper con testi che potrebbero incentivare la violenza tra i più giovani. Educare al rispetto, l’indicazione delle due organizzazioni.

Il Moige-Movimento Italiano dei Genitori, con il vicepresidente Elisabetta Scala, ha posto l’accento sui numero testi dei cantanti rapper e trapper che coinvolgendo un largo pubblico di minori “ rischiano di incitare alla violenza di genere e di contribuire all'aumento dei tragici casi di femminicidio nel nostro Paese” . Secondo l’associazione, i testi di tali canzoni spesso denigrano le donne e le presentano come oggetti e proprietà degli uomini.

Una sfida delicata da affrontare per i genitori, spesso soli nell’educare i figli di fronte a tali messaggi misogini, ha aggiunto l’esponente del Moige: “I minori, essendo particolarmente suscettibili all'influenza dei media e della musica, possono assimilare e normalizzare idee e comportamenti dannosi nei confronti delle donne. Sottolineiamo l'importanza di azioni concrete per combattere il femminicidio”. Scala ha acceso i riflettori sull’importanza di investire nella formazione dei genitori su queste tematiche: “La formazione e l'educazione devono essere promosse attivamente sui media, nelle scuole, nelle famiglie e nelle comunità sociali, per creare un ambiente dove il rispetto e l'amicizia tra uomo e donna siano elemento quotidiano e naturale” .