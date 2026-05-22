Calendario scolastico 2026-2027, ecco quando riaprono le scuole: la novità del 31 agosto

Ci avviciniamo alla fine dell'anno scolastico, e molte Regioni hanno già pubblicato le delibere per il calendario scolastico 2026-2027 in cui sono indicate le varie festività oltre che il giorno di inizio delle lezioni. Quest'anno ci sarà anche un'importante novità, perché in Emilia Romagna partirà una sperimentazione: la scuola, in quel territorio, inizierà il 31 agosto.

Partendo dalle Regioni che si terranno a un calendario tradizionale, ecco in ordine alfabetico quali sono quelle che hanno pubblicato il proprio programma di svolgimento lezioni:

Basilicata: 16 settembre;

Calabria: 15 settembre;

Campania: 15 settembre;

Friuli Venezia Giulia: 14 settembre;

Lazio: 15 settembre;

Liguria: 14 settembre;

Lombardia: 14 settembre;

Marche: 14 settembre;

Molise: 14 settembre;

Piemonte: 14 settembre;

Provincia autonoma di Bolzano: 7 settembre;

Puglia: 17 settembre;

Sardegna: 16 settembre;

Sicilia: 15 settembre;

Toscana: 15 settembre;

Trento: 10 settembre;

Umbria: 14 settembre;

Valle d'Aosta: 10 settembre;

Veneto: 10 settembre.

Per quanto riguarda le festività, sono ovviamente state inserite tutte le domeniche. A queste si aggiungono le giornate del primo novembre (Ognissanti) e dell'8 dicembre (Immacolata Concezione), del 25 e del 26 dicembre (Natale e Santo Stefano), del primo gennaio (Capodanno), del 6 gennaio (Epifania), il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile (Festa della Liberazione), il primo maggio (Festa del Lavoro) e il 2 giugno (Festa della Repubblica). Il 4 ottobre ci sarà anche il giorno dedicato a San Francesco d'Assisi, riconosciuto come festa nazionale.

Quest'anno la grande novità sta nella decisione presa dalla Regione Emilia Romagna, che ha scelto di far ricominciare la scuola il 31 agosto. Si tratta di un progetto sperimentale pensato per le famiglie che hanno bisogno di qualcuno a cui affidare i figli, ma non possono contare sui centri estivi.

Il progetto ha richiesto un finanziamento di circa 3 milioni di euro ed è rivolto a più di 100mila bambini iscritti alla scuola primaria. Sono 42 i Comuni del territorio ad essere interessati.

Se andrà a buon fine, il programma potrebbe interessare l'intera Emilia Romagna nell'anno scolastico 2027/2028.