Modena, maxi rissa tra gang in centro: feriti e caos sotto i portici.Il post di Salvini e l'attacco della sinistra

Di nuovo Modena al centro della cronaca: dopo il caso di Salim El Koudri ieri sera, come riporta la Gazzetta di Modena, c’è stata una violenta rissa intorno alle 20:30, dove almeno una decina di uomini si sono scontrati in quello che viene definito un tutti contro tutti tra gang rivali. Un episodio che si sarebbe concluso con diversi feriti portati in ospedale, sembrerebbero 3, ma nessuno di loro sarebbe grave. Mentre altre 5 persone sono state accompagnate in questura. Come riporta il quotidiano locale alla base della lite ci sarebbero motivi legati allo spaccio.

A commentare la notizia il vicepremier Matteo Salvini, contro cui si è scagliata l’opposizione solo per aver usato parole dure dopo il folle gesto (la cui matrice è ancora da chiarire) del 31enne marocchino El Koudri: “Anche stavolta Sindaco, Pd e giornali di sinistra daranno la colpa a Salvini e agli italiani che non accolgono abbastanza questi ‘bravi ragazzi’?”.

I cittadini, infatti, erano tutti stranieri e la rissa avrebbe generato forte panico tra i clienti di una pizzeria che si trovava sotto al portico, anche perché l’episodio ha provocato anche la rottura del vetro del portone d’ingresso del condominio al civico 36, come riporta un altro giornale di Modena. Certamente non si può parlare di medesima matrice, ma che la questione accoglienza sia un nodo centrale è sotto gli occhi di tutti. A non volerlo ammettere resta solo la sinistra.