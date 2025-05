Campi Flegrei, profezia da brividi: cosa può succedere

Ascolta ora 00:00 00:00

La terra continua a tremare nella zona dei Campi Flegrei: soltanto questa domenica una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv. È stata avvertita intorno alle 19.27. Si tratta di una situazione davvero angosciante per i cittadini, costretti a fare i conti con una costante situazione di pericolo.

A parlare dei Campi Flegrei in tempi non sospetti potrebbe addirittura essere stato Nostradamus, il più celebre scrittore di profezie della storia. In uno dei suoi scritti Nostradamus sembra parlare proprio del supervulcano e dei terremoti ad esso associati. Le sue previsioni, purtroppo, non sono per niente positive e non lasciano affatto tranquilli. Fermo restando che le quartine del profeta sono sempre soggette a interpretazioni, e che sarebbe sempre meglio mantenere un cauto distacco durante la loro lettura, ecco cosa narra l'astrologo e scrittore francese.

Ultimamente, complice purtroppo una situazione di grande inquietudine per via delle scosse di terremoto che affliggono il territorio dei Campi Flegrei, sui social sono state riproposte delle quartine di Nostradamus. Le previsioni, secondo alcuni, si riferirebbero proprio all'Italia.

In Les Prophéties, opera risalente al lontano 1555, l'astrologo si riferisce a una "grande città nuova". Non solo. Viene descritto un periodo in cui "il sole venti del Toro" giungerà accompagnato da un forte e violento terremoto. Dunque la terra sarà soggetta a fortissime scosse e al contempo l'aria si oscurerà, mentre un "grande teatro pieno cadrà in rovina" . Di cosa starà parlando il profeta? Per tanti non ci sono dubbi: Nostradamus si sta riferendo all'Italia e, in particolare, a Napoli. Il nome Napoli, infatti, significa proprio "città nuova" e non è distante dalla zona dei Campi Flegrei.

Dunque, secondo Nostradamus, un potente terremoto potrebbe colpire la città. Molti ritengono che in quelle specifiche quartine Nostradamus abbia parlato di una vera e propria catastrofe, una tragedia che potrebbe interessare ben più di mezzo milione di persone.

Tuttavia, è sempre bene ricordare che le profezie di Nostradamus, per quanto destinatarie di grande interesse, restano sempre molto criptiche ed è

facile dar loro innumerevoli. Pertanto non ha senso cedere al panico. Non ci sono infatti prove provate che dimostrino un collegamento fra gli scritti dell'astrologo francese e la nostra epoca.