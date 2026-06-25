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Campi flegrei, la terra si muove ancora: scossa di magnitudo 3.6 nella notte

Intorno alle 4.17 del mattino una scossa di magnitudo 3.6 ha svegliato la popolazione. Il terremoto è stato avvertito tra Napoli Ovest e Pozzuoli

Campi flegrei, la terra si muove ancora: scossa di magnitudo 3.6 nella notte
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Non c'è pace per la zona dei Campi Flegrei. Questa notte una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata tra Napoli Ovest e Pozzuoli. Stando a quanto riferito fino ad ora, il sisma è stato avvertito intorno alle 4.17, proprio in piena zona flegrea, con una profondità stimata dall'Ingv di 2.6 chilometri ed epicentro a Pozzuoli.

Sono stati in tanti a sentirla, malgrado fosse piena notte. L'allarme è scattato in diversi quartieri della periferia di Napoli – in particolare Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Posillipo – e in tanti Comuni limitrofi, come Quarto, Monte di Procida, Arco Felice e Bacoli.

Ancora una volta si tratta di un fenomeno legato al bradisismo, tipico delle zone vulcaniche, in cui si alternano un periodico e lento innalzamento o abbassamento del livello del suolo.

Al momento non sono stati registrati feriti, né danni a edifici o infrastrutture.

Il Comune di Pozzuoli ha diramato un comunicato alle primi luci del mattino: "L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l'accadimento di un evento sismico di magnitudo 3.6 ± 0.3, localizzato in località Arco Felice nei pressi di via Miliscola. Il sisma si è prodotto alle ore 04:17 locale del 25/06/2026 (UTC 02:17 del 25/06/2026), alla profondità di 2,63 km. L'evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell'area prossima all'epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400".

Il giorno prima un'altra scossa era stata avvertita intorno alle 3.00 di notte, con epicentro tra Pozzuoli e Agnano. In quel caso era stata registrata una magnitudo di 3 della scala Richter.

Tantissimi i messaggi postati dai residenti sui social network dopo la scossa di stanotte. "Confermo forte scossa con boato, che mi ha di nuovo svegliata alle ore 4:17... in zona Contrada La Schiana...

Tra alta temperatura e terremoto... non possiamo lamentarci", scrive un utente su Facebook. "Eccome se lo abbiamo sentito e intanto la terra continua a tremare. Solidarietà anche al Venezuela per il sisma che l’ha colpita", aggiunge un altro.

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