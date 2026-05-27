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Carabinieri, il 5 giugno a Reggio Calabria cerimonia per il 212° anniversario dell'Arma

La cerimonia ufficiale avrà luogo a Reggio Calabria nella suggestiva cornice del lungomare, dove saranno schierati i Reparti rappresentativi di tutte le componenti

Carabinieri, il 5 giugno a Reggio Calabria cerimonia per il 212° anniversario dell'Arma
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Il prossimo 5 giugno si celebrerà il 212° anniversario dalla fondazione dell'Istituzione. La cerimonia ufficiale avrà luogo a Reggio Calabria nella suggestiva cornice del lungomare, dove saranno schierati i Reparti rappresentativi di tutte le componenti.

Una celebrazione che quest'anno avrà un significato in più ricorrendo gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Inoltre, dal 4 al 7 giugno, sarà allestito il “Villaggio Arma”, all'interno di Villa Borghese a Roma (su Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri), un'opportunità per immergersi nella storia e nelle tradizioni.

Ci saranno stand di tutti i Reparti dell’Arma, in un’area di circa 400 metri, fino al Pincio dove - al tramonto - ci saranno esibizioni della banda dell’Arma.

L'evento vedrà anche la rievocazione storica della celebre Carica di Pastrengo, eseguita dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo che avrà inizio alle ore 19:30 del 7 giugno a Roma, Villa Borghese, Piazza di Siena.

A seguire, poi

solo il concerto della Banda dell’Arma che chiuderà il “Villaggio Arma”.


E per la prima volta, nei giorni 5 e 6 giugno, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri sarà aperto al pubblico per un ciclo di visite guidate.

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