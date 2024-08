Che goduria: i verdi si arrendono, l'orrore della rom lady furto e Renzi: quindi, oggi...

Ascolta ora 00:00 00:00

- Ci ha sorpreso, oggi, leggere di un sondaggio che ci era in parte sfuggito. Risale allo scorso dicembre e ne dà conto la Dayan sulla Stampa. Quando il Wall Street Journal commissionò un sondaggio tra 250 studenti per capire quanti di loro fossero coscienti di quello che stavano urlando appoggiando l’idea “dal fiume al mare”, solo il 47% sapeva di quale fiume e di quale mare si trattasse. Quindi i giovani Usa, ma credo anche quelli italiani, cantano una frase senza avere la minima idea di cosa significhi. E questo dimostra che spesso certe prese di posizione sono più una moda che vera e propria convinzione.

- A Roma una signora rom che abita nel campo di Castel Romano di mestiere fa la ladra da quando ha 11 anni. Da allora ha raccolto 148 denunce per borseggi e furti, cumulando qualcosa come 30 anni di carcere. Piccolo problema: dietro le sbarre non c’è mai andata, visto che da quando è minorenne ha partorito dieci pargoli, evitando così la galera un differimento della pena dietro l’altro. Adesso che l’hanno portata a Rebibbia, con ogni probabilità, visto che sta allattando, tornerà libera. Ma non è civile un Paese che permette ad una organizzazione simile di perpetrare reati utilizzando bambine (l’età del primo furto: 11 anni!) come ladre e neonati come scudi penali.

- Il portavoce della Commissione Europea, Peter Stano, ha dichiarato che "l'Ucraina ha il diritto legale di difendersi, compreso colpire un aggressore sul suo territorio”. Come sapete, ieri Kiev ha avviato una operazione nell’oblast russo di Kursk. "L'UE continua a sostenere pienamente il legittimo diritto dell'Ucraina alla difesa contro l'aggressione russa e i suoi sforzi per ripristinare la sovranità e l'integrità territoriale”. La cosa non mi sorprende: la guerra è guerra e le regole sono scritte per essere infrante. Il punto è l’ipocrisia dei nostri governanti. Ricordate quando dicevano che la cosa più importante era impedire che il conflitto si allargasse? Quando assicuravano che le armi sarebbero state solo “difensive”? Quando dicevano “no F16”, “no missili a lunga gittata”, “no aggressioni contro Mosca”? Ecco. Parole al vento. Va bene eh, ma almeno abbiate il coraggio di ammetterlo.

- In Austria l'organizzazione Letzte Generation, in pratica Ultima Generazione, ha issato bandiera bianca: gli attivisti verdi, che hanno bloccato autostrade e fatto blitz in diverse manifestazioni, si sciolgono. Non faranno più iniziative di quel tipo. Ciao ciao. Il motivo? "Non vediamo più alcuna prospettiva di successo". Hanno capito, finalmente, che immaginare un mondo "no oil" è una follia che i cittadini non si bevono e soprattutto che bloccare il Grande Raccordo Anulare o imbrattare le opere d'arte li rende antipatici. Benvenuti nel mondo reale.

- Ma davvero, dico davvero, siamo ancora qui a chiederci se Renzi riuscirà ad allargare il Campo Largo? Matteo ha cambiato più casacche ideologiche che mutande. S'è alleato con questo e con quello, salvo poi litigarci subito.

Se Elly Schlein non è scema, e non lo è, capirà che abbracciarsi con Matteonzo può servire a vincere le elezioni, magari, ma farà durare il governo non più di cinque minuti. Che senso ha, allora?

- Emicrania, scusate la versione breve. A domani.