Cibo e istruzione per bambini, prosegue l’iniziativa di Flutter Sea

Ha preso il via l’iniziativa di Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars, leader nel settore dell’intrattenimento, che anche quest’anno Rise Against Hunger Italia, l’organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame e la malnutrizione nel mondo attraverso la distribuzione di pasti nutrienti e il supporto a programmi educativi e agricoli. La prima giornata di volontariato aziendale si è svolta a Montecatini Terme presso l’Ippodromo Snai Sesana lo scorso 9 giugno, mentre ieri è stata la volta di Milano con le attività di meal packing che si sono svolte presso l’Ippodromo Snai San Siro. Il 25 giugno l’iniziativa si terrà a Roma, presso Cinecittà.

Oltre 400 colleghi e colleghe di Snai, Sisal e PokerStars partecipano al confezionamento di più di 100.000 razioni alimentari, garantendo un anno di accesso al cibo e all’istruzione per 520 bambini e bambine nell’ambito del Progetto di Scolarizzazione e Uguaglianza di Genere promosso da Rise Against Hunger. Le tre giornate di volontariato dedicate al confezionamento di razioni alimentari si inseriscono nel quadro della campagna globale “Do More Together”, che coinvolge i dipendenti del Gruppo Flutter a livello globale in iniziative di volontariato sociale e ambientale.

“Crediamo che i risultati più importanti si raggiungono insieme.

Per questo siamo felici di rinnovare il nostro sostegno a Rise Against Hunger Italia e di coinvolgere ancora una volta i colleghi e le colleghe di Snai, Sisal e PokerStars in un'iniziativa di volontariato aziendale che trasforma l'impegno individuale in un impatto collettivo - ha dichiarato Serena Di Vita, Sustainability & Responsible Gaming Director Flutter SEA -. Ogni razione confezionata rappresenta un gesto concreto che contribuisce a costruire opportunità, istruzione e un futuro migliore per centinaia di bambini e bambine”.