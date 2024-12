Classifica miliardari, cosa ci insegnano questi dati

Da Unsplash

In attesa di controllare in busta paga l’entità della tredicesima (ignobile retaggio mussoliniano che nessuno a sinistra, da Landini in giù, oserebbe cancellare) arrivano notizie dal Billionaires Ambitions Report, che nulla ha a che fare con Briatore ma è la relazione della banca svizzera Ubs: dunque, in dieci anni i miliardari sono aumentati del 50 per cento e in Italia sessantadue cittadini posseggono 200 miliardi pari all’8 per cento del Pil. Parte la caccia ad individuare questi fortunati del bingo della vita, in verità non hanno vinto a nessuna lotteria (non escluderei però nemmeno questa eventualità), trattasi di imprenditori che dal 2023 al 2024 hanno visto aumentare i loro patrimoni da 162,3 a 199,8 miliardi di dollari, pari al 23 per cento di crescita, valore tra i più alti in Europa.

Se i nostri miliardari si fermano all’8 per cento del Pil, quelli francesi sfiorano il 18 per cento, sono 46 ma con una ricchezza tripla rispetto agli italiani. Secondo Ubs questa popolazione di ultraricchi è formata da imprenditori di prima generazione e il settore tecnologico è quello che ha registrato la crescita più clamorosa, tre volte i livelli d’avvio, idem per quello industriale mentre il mondo immobiliare non ha avuto la stessa performance.

La classifica europea ci vede al quarto posto, tedeschi, svizzeri, britannici ci precedono, Giovanni Ferrero guida il gruppo con 42,1 miliardi, alle spalle Andrea Pignataro con 26,4 e Giorgio Armani con 13,2. L’elenco vede John Elkann a 2,6 miliardi con l’incremento di 1 miliardo in un solo anno.

Non ho usato finora l’immagine inflazionata di Paperone, vecchio taccagno e riccastro secondo opinione comune, nato, poverissimo, a Glasgow.

Il personaggio, creato da Carl Barks, aveva vissuto una infanzia e una adolescenza sofferte prima di accumulare le sue monete d’oro che nessuno degli ultramiliardari di Ubs potrebbe immaginare, perché secondo gli ultimi ragguagli di Forbes lo zio di Paperino avrebbe in deposito oltre 70 milioni di dollari, divisi tra multiplusmilioni-impossibilioni- fantasticatrilioni più 16 cent. Che ne sanno all’Ubs?