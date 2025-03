Convergenza pneumatici, perché è importante, quando farla e quanto costa

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando si parla di sicurezza al volante non si può prescindere dalla convergenza degli pneumatici, intervento da effettuare periodicamente per salvaguardare le gomme e quindi la tenuta di strada dell'auto.

Il bilanciamento tra gli pneumatici è un parametro decisamente delicato, e per comprometterlo è talvolta sufficiente anche solo guidare su una strada dissestata: in presenza di buche, di un asfalto rovinato o anche dopo un urto contro il bordo del marciapiede durante un parcheggio può capitare che questo equilibrio venga alterato, il che comporta conseguenze direttamente sulla guida, sia in termini di sicurezza che di comfort.

Appurata l'importanza della convergenza, quando sarebbe meglio effettuarla? Di sicuro alcuni parametri sono facilmente rilevabili dallo stesso conducente, nel momento in cui è visibile un'usura eccessiva o non uniforme degli pneumatici, quando l'auto risulta difficile da controllare, tende verso destra o verso sinistra oppure affronta le curve con fatica o in modo poco preciso, oppure se il volante vibra o ritorna nella posizione di auto-allineamento dopo una svolta in tempi decisamente più lunghi del consueto. Dinanzi a situazioni del genere il sospetto che qualcosa non vada per il verso giusto può venire anche ad automobilisti meno esperti o in genere poco attenti alle piccole variazioni. Ma se così non dovesse essere quali sono i tempi giusti?

Partiamo col dire che la convergenza è un intervento che permette di recuperare quel perduto equilibrio tra i quattro pneumatici, garantendo che l'usura degli assi, quello anteriore e quello posteriore, sia uniforme: è il gommista, grazie a degli specifici macchinari, a effettuare questa importantissima regolazione per riportare le ruote in posizione perfettamente perpendicolare rispetto all'asfalto. Grazie a ciò si ristabilisce la direzione rettilinea del mezzo, si migliora la tenuta di strada e si favorisce una guida più sicura nonché confortevole. Va da sé che trattandosi di una modifica da attuare con precisione millimetrica e con adeguata strumentazione, non è possibile farla a casa in modo autonomo.

In assenza di elementi chiari che evidenzino la necessità di effettuare un controllo, una buona abitudine potrebbe essere quella di non andare oltre i 60mila chilometri o i sei anni, quando le gomme dovrebbero essere cioè sostituite. Chi procede con il cambio stagionale tra pneumatici estivi e invernali, invece, in genere già provvede a fare una verifica della situazione.

La convergenza è un intervento che può richiedere circa 30 minuti, qualora si lavori esclusivamente sugli pneumatici anteriori, oppure un'ora se sono rilevabili, come accade nelle auto più recenti, irregolarità nella geometria anche su quelli posteriori.

sono contenuti, dal momento che mediamente in Italia si pagano 20/30 euro per l’asse anteriore e 15/20 per quello posteriore: un prezzo lievemente più elevato è da mettere in conto per auto a 4 ruote motrici.