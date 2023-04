In Costiera Amalfitana tornano le targhe alterne. Sperimentazione anche in Penisola Sorrentina

Il grande traffico e il rischio ingorghi ha portato a una riconferma al transito a targhe alterne lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, in Costiera Amalfitana. Dallo scorso 3 aprile, in diversi periodi individuati fino al 30 settembre 2023, il provvedimento previsto dalle ordinanze permanenti 337 e 340 (2019) di Anas sarà in vigore.

La misura non riguarderà solo la SS163 Amalfitana ma anche, in via sperimentale, alcuni tratti della Strada Statale 145 in Penisola Sorrentina.

Quando è attivo il provvedimento

Come indicato in precedenza, il provvedimento è stato avviato lo scorso 3 aprile, e resterà in vigore fino al 10 aprile 2023. La misura, finalizzata a regolarizzare il traffico, specie nei momenti di maggiore concentrazione di turisti, tornerà poi dal 24 aprile al 2 maggio 2023. Per l'estate 2023, invece, le targhe alterne sono previste dal 15 giugno al 30 settembre 2023.

Si tratta di interventi finalizzati a evitare ingorghi e problemi di traffico.

Nello specifico, durante i giorni con data dispari, non potranno transitare le auto con le targhe che hanno come ultima cifra un numero dispari, mentre nei giorni con data pari, il transito sarà vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari. Tale modalità di transito è prevista dalle ore 10 fino alle ore 18.

Le eccezioni

A non essere toccati dal provvedimento sono i residenti dei 14 comuni della Costa d'Amalfi, Agerola inclusa, così come i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H, i taxi e i veicoli Ncc. Esclusi anche i mezzi di soccorso, così come le auto delle forze dell'ordine.

Potranno circolare anche gli ospiti delle strutture ricettive, i lavoratori dipedenti non residente in Costiera Amalfitana (ma devono possedere regolare contratto, e lavorare in una struttura pubblica o privata presente in uno dei 14 comuni), e i proprietari di abitazioni situazione nella zona, ma non residenti in Costiera Amalfitana.

La sperimentazione sulla Strada Statale Sorrentina

Sperimentazione in atto anche sulla SS 145. Il provvedimento partirà il prossimo 8 aprile, ma solo in alcuni tratti di strada, in ambo le direzioni di marcia. Ecco i tratti interessati, come è possibile leggere sul portale online di Anas.

SS 145 dal km 18+170 al km 19+440 Comune di Vico Equense;

SS 145 dal km 21+960 al km 23+120 Comune di Meta;

SS 145 dal km 23+120 al km 24+470 Comune di Piano di Sorrento;

SS 145 lato sx (monte) dal km 24+470 al km 24+650 Comune di Piano di Sorrento SS 145 lato dx (mare)

SS 145 dal km 24+470 al km 24+650 Comune di Sant’Agnello

SS 145 dal km 24+650 al km 25+420 Comune di Sant’Agnello;

SS 145 dal km 25+550 al km 29+200 Comune di Sorrento;

SS 145 dal km 30+312 al km 31+323 Comune di Sorrento.

Le limitazioni sono le seguenti: divieto di circolazione nei giorni con data dispari per gli autoveicoli la cui ultima cifra della parte numerica è dispari, divieto di circolazione nei giorni con data pari per gli autoveicoli la cui ultima cifra della parte numerica è pari. Il provvedimento sarà in vigore dall' 8 Aprile al 31 Maggio (venerdì, sabato e domenica, e nei giorni festivi e pre-festivi, dalle ore 8 alle ore 19), e dal primo giugno al 30 Settembre (tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19).