Deschamps torna in Francia dopo la morte della madre: salterà la sfida con la Norvegia

Didier Deschamps lascia il ritiro della Francia e torna in patria dopo la morte della madre. La notizia ha raggiunto il commissario tecnico dei Bleus nelle ultime ore, costringendolo a interrompere la permanenza negli Stati Uniti durante il Mondiale per fare rientro in Francia e partecipare ai funerali. La Federcalcio francese ha confermato l'accaduto con una nota ufficiale, esprimendo vicinanza all'allenatore in un momento particolarmente difficile dal punto di vista personale.

Salterà la sfida contro la Norvegia

Il ct non guiderà gli allenamenti di preparazione alla prossima partita e non sarà in panchina venerdì per l'ultima gara del Gruppo I contro la Norvegia. Una sfida importante per la nazionale transalpina, chiamata a difendere il primato nel girone dopo il percorso positivo delle prime uscite nel torneo. In assenza di Deschamps, sarà il suo storico vice Guy Stéphan ad assumere la guida della squadra fino al rientro del commissario tecnico. La decisione è stata presa d'intesa con Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, presente in questi giorni al ritiro della nazionale.

Il comunicato della Federazione

La Federazione francese ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza all'allenatore. Nel comunicato diffuso dopo la notizia si legge: "In accordo con Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, presente al ritiro della nazionale francese per i Mondiali negli Stati Uniti, Didier Deschamps ha affidato la guida del gruppo fino al suo rientro al suo assistente, Guy Stéphan. In questo momento estremamente doloroso, auguriamo all'allenatore tanto coraggio e gli assicuriamo il sostegno di tutti i membri della Federazione".

Un momento difficile per i Bleus

La notizia ha inevitabilmente scosso l'ambiente della nazionale francese, che si trova negli Stati Uniti impegnata nella fase a gironi del Mondiale. Nelle scorse ore la squadra era rientrata a Boston dopo l'ultimo impegno disputato nel torneo e aveva ripreso regolarmente gli allenamenti in vista della sfida contro la Norvegia.

L'assenza del commissario tecnico rappresenta un passaggio delicato per il gruppo, chiamato a mantenere concentrazione e compattezza in un momento segnato da una vicenda personale che ha colpito profondamente la sua guida tecnica. La squadra proseguirà il lavoro sotto la direzione di Guy Stéphan, in attesa del ritorno di Deschamps una volta conclusi gli impegni familiari.