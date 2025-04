Codice della Strada, così cambiano le multe. Ecco cosa sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

La recente riforma del Codice della strada ha introdotto numerose novità per gli automobilisti che adesso dovranno fare maggiore attenzione ai limiti imposti dalla legge per non incappare in qualche spiacevole sanzione. Sono tanti gli elementi da tenere in considerazione, anche il fatto che adesso esiste un massimo di verbali che possono essere contestati per una stessa infrazione.

La legge del 25 novembre 2024, n. 177 fornisce indicazioni anche per quanto riguarda il posteggio in divieto di sosta per un periodo di tempo prolungato. Prima della riforma, questo tipo di trasgressione prevedeva una sanzione dai 26 a 102 euro calibrata per ogni periodo di 24 ore in cui si protraeva la violazione. Senza, ovviamente, limite massimo al numero di multe. Adesso è diverso, e questo sta mettendo in difficoltà anche i vigili urbani.

Con la nuova normativa, infatti, c'è un tetto massimo alle sanzioni applicate sullo stesso veicolo in un arco di tempo. Di conseguenza, la massima sanzione applicabile è di 408 euro, ossia quattro volte 102 euro. In caso di auto ferma in divieto di sosta, non potrà più essere applicata la sanzione giornaliera illimitata. Il vigile dovrà segnare l'orario di inizio dell'infrazione e procedere a comminare, se opportuno, la sanzione giornaliera fino al tetto massimo di 408 euro.

Ci sono poi ulteriori novità introdotte dall'articolo 7 del Codice della Strada. In questo caso vengono trattate le sanzioni che riguardano la sosta oraria e la sosta tariffata. In caso di sosta oraria, la multa aumenta con l'aumentare del tempo in cui si eccede oltre il limite consentito. Con un'ora di sforamento si è tenuti a pagare 26 euro, che diventano 54 euro quando si arriva a due ore, e 80 euro dopo tre ore. Il massimo è di 106 euro dopo quattro ore. Per quanto riguarda le violazioni della sosta tariffaria le cose si complicano. La sanzione, infatti, varia a seconda del mancato pagamento o del pagamento insufficiente dello stallo. Nel caso in cui il parcheggio non venga pagato, si rischia una sanzione dai 42 ai 173 euro, a cui va aggiunta una maggiorazione pari al costo del posteggio per un'intera giornata.

Quando invece si paga fino a un determinato periodo di tempo, che poi viene superato, bisogna considerare diverse soluzioni. Nel caso in cui lo sforamento rientri nel 10% del tempo pagato, non vi sarà alcuna sanzione. Quando siamo tra il 10% e il 50% del tempo pagato (circa mezz'ora in più con un ticket di un'ora, o un'ora in più con un ticket da due ore), allora si ha una riduzione del 50% sulla sanzione.

In caso di superamento del 50% del tempo pagato, allora scatta la sanzione piena, con tanto di applicata maggiorazione. Chi paga entro cinque giorni ha comunque diritto a una riduzione del 30% della sola sanzione amministrativa.