Ecco il "mostro" del Po, un pesce siluro di quasi 3 metri: è record mondiale

È stato pescato nelle acque del Po il pesce siluro più grande fino ad oggi catturato. Un vero e proprio mostro che potrebbe finire nel Catfish World Record. Autore dell'impresa è il pescatore Alessandro Biancardi, naturalmente felice e orgoglioso di aver realizzato uno dei suoi obiettivi. L'uomo, infatti, ha dovuto attendere 23 anni per riuscirci.

La pescata da record

L'impresa è avvenuta la scorsa settimana. Munito di attrezzatura Madcat, Biancardi è andato a pescare lungo il fiume Po nel territorio di Revere (Mantova). Mentre si trovava in azione insieme a tutto il team Madcat Italia, qualcosa ha abboccato all'amo, ed era proprio il pesce che aspettava. A essere catturato è stato infatti un pesce siluro di 285 centimetri - quasi 3 metri - e 4 cm in più rispetto al precedente record raggiunto. L'esemplare più grosso di sempre, anche se si devono ancora attendere le conferme ufficiali. Qualcuno parla già di Catfish World Record.

Subito dopo la pescata, il pesce è stato misurato alla presenza di 10 testimoni e tutta la documentazione relativa è stata inviata all'International Game Fish Association (Igfa). Si attendono ora i riconoscimenti dell'associazione.

Un'impresa titanica

" Ero da solo sulla mia barca, il livello dell'acqua stava iniziando a scendere dopo una grande piena, avevo deciso di pescare con la tecnica dello spinning così ho iniziato a lanciare la mia esca (un Cannibal Shad Savage Gear su testa piombata) nell'acqua fangosa ", ha raccontato un emozionato Biancardi, come riportato da BresciaToday. " In silenzio mi sono avvicinato al primo spot, e dopo pochi lanci è arrivato un potente attacco: il pesce è rimasto fermo qualche secondo prima di iniziare un combattimento molto complicato, tra forti correnti e tanti ostacoli sommersi. L'ho seguito per 40 interminabili minuti: quando è emerso per la prima volta, ho capito davvero di aver agganciato un mostro, l'adrenalina ha iniziato a pompare forte. Ero di fronte al siluro più grande che avessi mai visto in 23 anni ", ha aggiunto.

Ben 23 anni di attesa per trovarsi di fronte a un avversario così temibile. Biancardi ha dovuto lottare per avere la meglio. In un paio di occasioni ha tentato di afferrare il pesce per la bocca, così da trarlo fuori dall'acqua, ma non è stato semplice. "Era ancora troppo forte, così ho deciso di andare in acqua bassa e dopo qualche tentativo sono riuscito a spiaggiarlo. Ho legato il pesce per fargli recuperare le forze dopo il lungo combattimento e mi sono accorto che la barca non era ancorata e stava andando via nella corrente, sono stato costretto a tuffarmi per recuperarla con tutta la mia roba ".