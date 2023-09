Un editore per Vannacci, Rambo in Italia, le parole della settimana

Ascolta ora: "Un editore per Vannacci, Rambo in Italia, le parole della settimana"

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web, di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana rivisitati e corretti.

Il Messico brucia la propaganda

Mentre in Italia subiamo silenziosi la costante propaganda coloniale dei sinistri poteri americani, in Messico alcuni gruppi cristiani hanno bruciato libri di testo che volevano imporre l'ideologia gender ai bambini. Certo, bruciare libri non è mai un bello spettacolo, ma non lo è neppure dover leggere che minori vengono condotti a cambiare sesso guardando serie tv.

Un editore per il generale Vannacci

Chi in Italia su questo tema ha alzato la testa, il generale Vannacci, si è trovato di fronte le barricate del sistema editoriale, finché uno storico editore, Il Cerchio di Adolfo Morganti, ha deciso di distribuirlo nelle librerie e ora la domanda si sposta ad un diverso livello, le librerie decideranno di distribuirlo rispondendo alle molte richieste, o come sembra la censura proseguirà?

Rambo in Puglia

Non ci è dato sapere se il soldato Rambo conosce le avventure del generale Vannacci, magari qualcuno gliele avrà raccontate, visto che è stato in Puglia a ricevere la cittadinanza onoraria del paese di suo padre, Gioia del Colle, curioso e meraviglioso come i divi americani siano così legati alle loro radici, chissà se da qua sotto terra possiamo mandare qualche buon nutrimento per quell'albero infettato dall'ideologia politicamente corretta.

Woody Allen a Venezia

E uno dei più grandi registi viventi ha scelto Venezia per presentare il suo ultimo film, un onore a cui l'Italia ha risposto con un bagno di folla, peccato che una trentina di nazifemministe si sia distinto per uno dei macabri spettacoli di censura a cui ci hanno abituato, per loro il maschio è sempre colpevole, il morbo è arrivato anche qua, per fortuna la pandemia è lontana, viva Woody Allen.

Le turbolenze erotiche di Kanye West

E a proposito di Venezia, nell'era dei social tutti hanno seguito le turbolenze erotiche del rapper Kanye West con la moglie che ha sostituito Kim Kardashian, forse tecnicamente era reato, ma Venezia è tradizionalmente la città più libertina della storia, su quell'acqua si sono specchiate scene ben più trasgressive, chissà come mai l'eros sale fra le calli, sarà l'aria della laguna.

Draghi contro il rigore UE

E, dulcis in fundo, Mario Draghi parla di “nuove regole e sovranità condivisa”, una riflessione che risuona fra i grandi giochi di palazzo con cui l'Unione Europea sta cercando la strada per il proprio futuro, chissà se mai la nostra Europa tornerà ad avere sovranità e a contare qualcosa nello scenario mondiale.