"Banditi a vita". Kanye West scandaloso a Venezia: cosa è successo

Le immagini di Kanye West e sua moglie Bianca Censori a Venezia sono finite sui siti di informazione di tutto il mondo complice il sospetto che la coppia abbia consumato sesso orale in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti sul taxi boat veneziano. Lo "scandalo" non ha toccato la mostra del cinema di Venezia, ma ha comunque creato scalpore e ora il consorzio, che gestisce il noleggio dei taxi in Laguna, ha deciso di bandire a vita rapper e consorte.

Kanye West, il video di Venezia

Cosa sia davvero successo a bordo del taxi boat "Mina", il numero otto della flotta di motoscafi a noleggio del consorzio Venezia Turismo Motoscafi, non è chiaro. Nelle immagini, che hanno fatto il giro del web e che sono state ricondivise dalla pagina Instagram Whoopsee, si vede Kanye West con i pantaloni abbassati e la moglie Bianca, posizionata di fronte a lui. L'ambiguità della scena e le nudità del rapper - che cercava di nascondere il viso coprendosi con un foulard grigio - sono finite in pasto ai fotografi che, in occasione della mostra del cinema di Venezia, sono appostati in Laguna, pronti a immortalare ogni gesto delle celebrity. Il filmato di quanto accaduto sulla piccola imbarcazione è eloquente ma lascia comunque dubbi sull'ipotesi, che i due abbiano consumato un atto sessuale di fronte all'ignaro guidatore. Certo è che l'episodio ha attirato l'attenzione e scatenato una violenta polemica, tanto da finire sul tavolo delle autorità locali.

Kanye West e Bianca Censori multati?

Secondo i quotidiani veneziani, Kanye West, 46 anni, e sua moglie Bianca Censori, 28 anni, potrebbero essere multati per atti osceni in luogo pubblico. Le foto e i video dell'episodio sarebbero stati acquisiti dalle autorità veneziane per valutare se sussistono i presupposti per una denuncia ai danni del rapper e della consorte. Del resto, l'episodio non poteva passare inosservato visto il clamore suscitato all'estero. La stampa inglese e quella americana hanno ripreso le immagini e i filmati delle nudità di West e dell'intimità con la compagna, parlando di un episodio "scandaloso".

La dura reazione di Venezia Turismo Motoscafi

I protagonisti della vicenda tacciono, ma a rompere il silenzio è stato uno dei rappresentati del consorzio Venezia Turismo Motoscafi che, a proposito di quanto successo sul suo taxi boat, ha chiarito: " A bordo l'autista doveva stare attento al traffico e non vedeva queste oscenità. Se ciò fosse avvenuto sarebbe immediatamente sbarcato e avrebbe denunciato i trasgressori alle autorità. Inoltre, a bordo del taxi c'era una terza persona, che accompagnava i coniugi West, la quale in ogni caso ostruiva la visuale di poppa del capitano ".