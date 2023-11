“Facciamo le quote rosa…”. Crepet asfalta così Viola sul patriarcato

L'uccisione di Giulia Cecchettin è al centro dei salotti televisivi ormai da giorni. Da sinistra non si contano i tentativi di responsabilizzare Filippo Turetta, addossando le responsabilità sulla società e sul patriarcato, nel tentativo di convincere l'opinione pubblica di una impellente necessità di cambiamento nel paradigma sociale. Tutto questo mentre gli psichiatri e gli psicologi tentano di spiegare che alla base dei comportamenti dei giovani ci sia proprio il tentativo di destrutturare la società, di eliminare i modelli e di rompere l'equilibrio sociale. Una società formata da giovani incapaci di ricevere dei "no", giustificati in ogni loro comportamento, crea adulti incapaci di affrontare e gestire le difficoltà. Ed è su questo piano che si è svolta la discussione tra lo psichiatra Paolo Crepet e la virologa Antonella Viola, ormai invitata nei salotti radical-chic televisivi a pontificare di qualsiasi argomento.

" Io sono figlio di una generazione certamente patriarcale. Su questo patriarcato ho visto anche critiche, ma mia madre ha fondato un centro per aiutare le giovani donne 50 anni fa, quando a Padova era molto difficile fare questo ", ha spiegato Crepet, analizzando quella che è stata per secoli la società italiana. " È andata controcorrente, sono molto orgoglioso di essere figlio di una donna così forte. Certo, le regole dei maschi ci sono: so bene che nelle università sono quasi tutti maschi apicali. Ma ci sono anche dei cambiamenti: perché non dobbiamo vedere le cose che cambiano. C'è anche una rettrice... ", ha proseguito lo psichiatra. Nel suo discorso sembra sottintendersi la necessità di un cambiamento graduale e digeribile nella società, dove non si possono imporre determinate rivoluzioni senza correre il rischio di una rottura drammatica dei suoi paradigmi, con tutte le conseguenze.