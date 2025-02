La famiglia è sacra, anche quella di provenienza

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono sposato da un anno e mezzo e sono veramente felice. Carolina è l’amore della mia vita, la donna che ho sempre voluto e immaginato come mia moglie dal primo istante in cui l’ho vista una sera di sette anni fa seduta a un tavolino del bar Jamaica con mia cugina Betta. Aveva un paio di jeans, una camicia di seta bianca era abbronzatissima e rideva a qualche battuta della «perfida» Betta. Io sono rimasto folgorato. Ho dato il tormento a mia cugina perché ci facesse incontrare di nuovo e lei è stata inizialmente un po’ reticente «lasciala in pace che si è appena mollata con un cretino, ha bisogno di riprendersi» mi aveva detto. Ma io ho insistito e al secondo incontro me la sono giocata benissimo. Poi ho iniziato un corteggiamento serratissimo e devo ammettere che in quel periodo, pensare a come farmi pensare da lei, mi ha divertito moltissimo. Ho scoperto un lato «creativo» di me che ignoravo e che Carolina è stata molto contenta di conoscere. Beh, ci siamo messi insieme. Cene, week end, vacanze, fiori, regali... ho anche fatto da dog sitter al suo bassotto Alfi più di una volta. E insomma, che sia arrivato il lieto fine l’ho reso noto all’inizio della lettera. La «mia» Carolina ed io ci siamo sposati. Ma ora è emersa prepotentemente l’invadenza della sua famiglia. I miei genitori e i suoi, negli anni, si sono incrociati spesso a cene, feste e robe del genere. Ma non c’era mai stata una frequentazione assidua, tanto che io non avevo mai conosciuto Carolina che, va detto, è stata qualche anno a Londra per studio. Ma nemmeno durante il nostro fidanzamento mi sono reso conto di quanto i suoi parenti la influenzino e la condizionino. Specie uno di suoi fratelli più grandi che credo mi detesti abbastanza. Ora, capirà che la situazione è delicata: per nessuna ragione al mondo voglio rovinare il mio rapporto con Carol, Quindi devo agire d’astuzia. Consigli?

Greg

Caro Greg, è veramente un uomo divertente. Mi è sembrato di leggere una lettera del Giovane Holden (ma lei è sentimentalmente più risolto). E sa cosa le dico? Che uno con il suo spirito e con l’intrapredenza dimostrata durante il corteggiamento a Carolina, non ha bisogno di consigli. Saprà di certo convincere e «portarsi a casa» anche suoceri e cognati. Su una cosa ha ragione: contro la famiglia non si va.