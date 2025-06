Tradimento, è questione di porte chiuse

Ho scoperto che mio marito mi tradiva con il solito trillo del cellulare mentre lui era sotto la doccia. Non so cosa mi sia preso ma quel segnale mi ha ribaltato lo stomaco e, anche se non lo avevo mai fatto, sono andata a vedere il messaggio. Inequivocabile, e non aggiungo altro. Lo so, mi sono infilata nel peggiore dei clichè, ma mi ci sono sistemata controvoglia. Le giuro che quando l’ho sentito chiudere l’acqua tremavo. Siamo sposati da vent’anni e non saprei dire se fosse mai successo prima. Di certo è successo ora. E io non vivo più. Nel senso che dopo mesi di scuse e giustificazioni e rassicurazioni io non riesco ancora a guardarlo negli occhi e la nostra convivenza si è trasformata in un inferno. Non mi fido più di nulla, non sono più certa di niente. Solo sospetti e umiliazioni. Oscillo tra l’aggredirlo ogni volta che rientra per chiedergli conto di dove sia stato e l’orgoglio muto che mi spinge a non rivolgergli la parola per fingere che non mi importi più di ciò che fa. Ma temo che nulla tornerà come prima e io non sarò più in grado di perdonarlo. Mi ha assicurato che l’altra donna non c’è più e che non è stata altro che un errore. Ma io lo guardo e non riesco a credergli. O forse sì, gli credo ma non riesco a perdonarlo per ciò che ci ha fatto. Per averci rotti. Il primo istinto è stato quello di buttarlo fuori di casa, poi mi sono rassegnata al suo opporsi. Ma sto male.

A.C.



Cara A.C. forse invece dovrebbe buttarlo fuori casa. Almeno per un po’. Davanti al tradimento ognuno reagisce in maniera diversa sorprendendo qualche volta se stesso per primo. Quindi io non so, perché non la conosco, se lei sarà in grado o meno di perdonare suo marito. Ma so che, di certo, le farebbe bene dargli la possibilità di dimostrarle qualcosa. Buttandolo fuori casa. Forse ciò di cui ha bisogno è capire che è ancora importante per lui, uscire dall’angolo in cui quel maledetto messaggino l’ha scaraventata e rimettersi al centro. Con suo marito lontano smetterebbe di tormentarsi per ogni possibile «indizio», avrebbe il tempo e il modo di capire che effetto le fa stare senza di lui e gli offrirebbe l’imperdibile occasione di farle vedere cosa può essere disposto a fare per riaverla. Diventi lei il bersaglio delle attenzioni che di norma si riservano alle amanti.

E non riempia l’attesa di lacrime e disperazione ma faccia delle cose importanti per se stessa, qualcosa che le serva a ricostruire l’autostima che questa odiosa vicenda le avrà inevitabilmente sgretolato. E solo a quel punto decida se farlo rientrare a casa. O se cambiare la serratura.