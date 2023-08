Dall'antipasto al dolce: come fare un menu tutto con la frutta

Quando le temperature sono alte, anche la voglia di mangiare può venir meno. Quante volte, durante le giornate afose, ci siamo detti: “Oggi prendo solamente un po' di frutta”. In effetti con la frutta, oltre a uno spuntino fresco, si può concepire addirittura un intero menu. Leggero ma anche molto intrigante. Vediamo alcune idee dall’antipasto al dolce in cui le protagoniste sono mele, agrumi, banane e altre tipologie.

Gli spiedini di frutta

Se si pensa ad un antipasto con la frutta, il piatto preferito dei nostalgici è probabilmente prosciutto e melone. Ma visto che gli anni ’80 sono finiti da un pezzo possiamo provare altri abbinamenti sfiziosi. Una buona idea per iniziare il pranzo, con la frutta, ad esempio, è fare degli spiedini: colorati e freschi fanno sicuramente bella figura sulle tavole estive. Un buon compagno della frutta, in questo caso, è il formaggio. Il primo sale, in particolare, sta bene sia con le pere sia con l’uva. Ma con la frutta si sposano anche fior di latte, Grana padano e feta. Quest’ultima insieme a un frutto molto dolce, come l’uva bianca, crea un contrasto davvero soddisfacente per il palato.

L’insalata con gli agrumi

Con la frutta si possono fare delle ottime insalate. Questa può dare un tocco di dolcezza o asprezza in più – come fa ad esempio la mela – ma può essere anche la protagonista assoluta del piatto.

Gli agrumi nello specifico, senza essere accompagnati da molti ingredienti, possono assolutamente stupire. A Procida, ad esempio, vanno matti per l’insalata con i limoni pane: questa varietà di agrume, più dolce e grande del limone comune (questo limone sembra quasi un cedro) viene pestata e insieme all’olio, alla menta e all’aglio dà vita a un piatto semplice e sublime. Ma un'idea da non scartare può essere anche l'insalata con finocchi e arance.

Lo spaghettino con limone e provolone

Lo chef di Vico Equense Peppe Guida, una stella Michelin al ristorante Antica Osteria Nonna Rosa, ha collaudato una ricetta ormai celebre per valorizzare due eccellenze del suo territorio: il Provolone del Monaco (formaggio prodotto nei Monti Lattari) e i limoni. Il suo spaghettino si prepara infatti risottando la pasta con un infusione di scorze di limone (lasciate macerare per una notte). Quando la pasta è cotta (si usa lo spaghettino perché tira fuori meno amido di un formato più doppio) il piatto si conclude con del provolone grattugiato: se non avete quello della ricetta originale si può provare, non ce ne voglia lo chef, anche con il parmigiano.

Il vitello alla frutta

Difficile trovare i secondi in cui la frutta sia protagonista assoluta, ma in compenso questa va bene con pesce, carne (soprattutto i frutti di bosco) e verdura. Avete mai provato ad esempio il vitello alla frutta? Si fa con il cocco rapè, le banane, le pesche sciroppate e le fragole. Un modo simpatico per addolcire e rinfrescare un piatto di carne.

La crostata di frutta

Se si vuole un dolce non troppo complicato, versatile e appariscente, si può preparare una crostata di frutta. In questa torta si possono infatti accogliere vari tipi di frutta a seconda della disponibilità e può essere gustata in vari momenti del giorno. Con la frolla e la crema avvolgente è perfetta per colazione, per merenda e per dessert.