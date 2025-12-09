Il festival del cinema woke si prende Pulcinella e la trasforma in versione queer

È un Pulcinella queer il simbolo di Omovies Film Festival, il primo festival internazionale di cinema a tematica Lgbt del Sud Italia nato nel 2007 e realizzato con il contributo della Regione Campania Film Commission con il patrocinio del Comune di Napoli. Giunto alla 18esiam edizione, con la direzione artistica di Carlo Cremona, si chiuderà il 12 dicembre e le premiazioni ci saranno il giorno dopo all'Istituto francese di Napoli. Le proiezioni saranno tutte ad accesso gratuito e le opere verranno presentate in versione originale con sottotitoli in italiano curati dal progetto inTRANSlation, coordinato dalla professoressa Katherine Russo per l'Università L'Orientale di Napoli.

Tra le sedi la Scuola di Cinema di Napoli, la Sala Cinema del Rainbow Center "Questa Casa non è un Albergo", il Teatro Dumas dell'Institut Français Napoli. Sono 46 le opere in concorso - di cui 11 opere prime - divise tra finzione, documentario, sperimentale e animazione provenienti da 26 paesi nel mondo divisi tra cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi. In palio anche il premio speciale dedicato a Vincenzo Ruggiero al miglior giovane talento, il David Queer 2025, dedicato a sezione cinema e teatro e il Premio Soap Power 2025 - "Lava via il pregiudizio". Nella serata finale con Carlo Cremona due giovani artisti: Stefano Taranto e Marika Gambardella, attrice e modella transgender già vista nella serie "Mare Fuori". Torna ad Omovies come ospite d'onore Vladimir Luxuria, direttore del Lovers Film Festival di Torino. Anche quest'anno, il festival accoglie studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, della Scuola di Cinema e dei corsi universitari legati al cinema, e del liceo "Giambattista Vico". Ampio spazio sarà dedicato alle masterclass, gratuite.

Appuntamento l'11 dicembre, dalle 15,00 alle 19,00 con Renato Giordano in"Qui starete benissimo - Scrittura, immaginari e linguaggi queer nel cinema italiano". Il 12 dicembre masterclass "Ritorno al futuro - Dal cinema verticale alla caverna oscura" condotta da Sandro Dionisio.