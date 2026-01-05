Il M5S attacca Cerno e il Giornale dopo lo scoop su Report e sul dossieraggio. Insorge il centrodestra: "No al bavaglio. Dai valletti di Chavez e Maduro c'è poco da imparare"

Alla sinistra la libertà di stampa esercitata dai giornali di destra proprio non va giù. E questa volta, ad essere finto nel mirino è il direttore del Giornale Tommaso Cerno. "È normale che un giornalista che lavora in Rai, anche se da esterno, utilizzi il giornale che dirige per attaccare e delegittimare un collega dal servizio pubblico? È accettabile che Tommaso Cerno conduca una campagna contro Sigfrido Ranucci usando il proprio ruolo editoriale come arma? È questo il contributo che Tommaso Cerno dà alla Rai? Colpire Ranucci significa colpire Report e quindi la stessa Rai", ha tuonato Dolores Bevilacqua, esponente del Movimento 5 stelle in commissione Vigilanza Rai. "È davvero compatibile con il codice deontologico usare una testata per screditare un collega che nello stesso servizio opera pubblico? La domanda è semplice: questo comportamento è consentito oppure no? Perché se lo è, allora smettiamo di parlare di etica, conflitto di interessi e responsabilità verso i cittadini che finanziano la Rai".

La risposta del direttore non si è fatta attendere. "Quella di 'abbiamo riuscito' viene mandata avanti per mettere il bavaglio al Giornale e attaccare me, perché avrei fatto una campagna contro Ranucci, che ha fatto conferenze stampa contro di me e contro il mio giornale su cose inesistenti, ma è liberissimo di farle, perché In questo Paese fortunatamente non c'è Telemaduro e non si va nelle dittature ma nella libertà di espressione, quindi Ranucci può dire quello che vuole", la replica di Cerno, in un video pubblicato sul sito di questa testata. "Che cosa ha fatto Il Giornale? Ha pubblicato in esclusiva l'elenco dei nomi di magistrati, politici, imprenditori, magnati italiani che sono stati dossierati da un consulente di Report. Quindi che cosa mi aspetto io? Non che mi venga chiesta la censura al mio giornale, la censura al mio pensiero, perché la Rai, cara Dolores Bevilacqua, 'abbiamo riuscito' di aver capito che è degli italiani: sono gli italiani i proprietari della tv pubblica, sono gli italiani i titolari della Costituzione, della libertà di espressione, non Maduro, non Gaza, non Hamas, non Teheran, non l'ayatollah, non la sharia. Il popolo italiano deciderà lui".

Poi, l'affondo contro tutto il Movimento. "Che cosa mi aspetto io? L'invito è al presidente Giuseppe Conte, che è un uomo che gli italiani li conosce bene, perché li ha guidati per due governi, uno con la Lega, uno col Pd, quindi li conosce proprio tutti, perché risponda alle domande sulla presenza dei suoi parlamentari nelle vicende con Hannoun e dica che qui il bavaglio non si puà mettere", ha affermato il direttore. "Perché qui sembra che la libertà di stampa, quando riguarda la sinistra, si va in piazza a manifestare a favore, quando riguarda qualcuno che sta antipatico, si va in piazza a manifestare contro. Qui sembra che le minacce, quando arrivano dalla tua parte, sono minacce, quando arrivano agli altri, o sei tui che le fai o non te ne frega niente. Telemaduro l'hanno tolta pure dal Venezuela, no, Dolores Bevilacqua? Più italiano e meno bavaglio".

Il centrodestra ha fatto immediatamente quadrato attorno a Cerno. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, ha espresso la sua "piena e convinta vicinanza al direttore Tommaso Cerno e alla redazione del Giornale, oggetto di attacchi politici e personali che appaiono finalizzati non al confronto democratico, ma alla delegittimazione del lavoro giornalistico". Bignami ha sottolineato la gravità del fatto che, di fronte a un'inchiesta giornalistica fondata e di evidente interesse pubblico, "si scelga di rispondere non nel merito, ma invocando censure, mettendo in discussione la libertà di stampa o colpendo chi fa informazione. La libertà di espressione non è selettiva né a senso unico: vale sempre, anche quando le notizie pubblicate risultano scomode o politicamente indigeste". "Difendere il diritto di cronaca significa difendere un principio costituzionale che non può essere piegato a logiche di parte. Difendere Tommaso Cerno oggi significa difendere il pluralismo dell’informazione e il diritto dei cittadini a conoscere i fatti. Su questo Fratelli d'Italia non farà mai passi indietro", ha concluso.

"Dal Movimento Cinque Stelle la solita intollerabile ipocrisia doppiopesista che questa volta si scaglia contro il direttore Cerno a cui va tutta la mia solidarietà", ha commentato Massimo Ruspandini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "La libertà di informazione fa comodo ai grillini solo quando piace a loro. Le accuse a Cerno in merito allo scoop su Report sono davvero ignobili e la dicono lunga sul livello di democrazia concepito dal movimento fondato da Beppe Grillo. Davvero imbarazzante, oltre che preoccupante".

Dello stesso tenore le dichiarazioni del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri: "I grillini frequentano più personaggi ambigui, finanziatori di Hamas come Hannoun o dittatori come Chavez, davanti ai quali andò una delegazione del Movimento 5 Stelle in ginocchio anni fa, che non la grammatica italiana. Ce lo dimostra Dolores Bevilacqua, celebre per i suoi strafalcioni televisivi, che cerca di intimidire Tommaso Cerno. Massima solidarietà al direttore de Il Giornale, che sta conducendo una coraggiosa campagna contro le bugie di Ranucci e di Report. Se Dolores Bevilacqua conoscesse la grammatica e la verità saprebbe che Ranucci è un diffusore seriale di fanfaluche. E si renderebbe conto che ha violato delle norme vigenti che impediscono di propagare fesserie attingendo a colloqui investigativi. Ma Bevilacqua non lo sa. Purtroppo, come direbbe lei, non ‘abbiamo riuscito’ a farle capire la differenza tra la verità e le bugie. Cerno non si farà intimidire, ma anzi intensificherà la battaglia di verità. L'oscurantismo grillino può andar bene per fare da lacchè ad Honnoun. Non certo per insegnare ad altri come si difende la libertà. Dai valletti di Chavez e Maduro c'è poco da imparare. Nemmeno la grammatica".

Intanto, i parlamentari di Forza Italia membri della Commissione parlamentare Antimafia hanno annunciato l'iniziativa di portare immediatamente il caso Bellavia all'attenzione degli organismi competenti. "Le notizie emerse sollevano interrogativi inquietanti che non possono essere minimizzati né archiviati come episodi marginali. Siamo di fronte al rischio concreto dell’esistenza di un sistema di dossieraggio opaco, alimentato da un intreccio improprio tra consulenze giudiziarie, gestione di materiali riservati e ambiti mediatici legati al servizio pubblico", hanno dichiarato. "È indispensabile fare piena luce su come siano stati raccolti, custoditi e utilizzati materiali provenienti da più Procure e su quali garanzie siano state violate. La tutela del segreto istruttorio, la credibilità della magistratura e l’imparzialità del servizio pubblico non sono principi negoziabili.

Chiederemo che la vicenda venga immediatamente discussa in Ufficio di Presidenza e portata formalmente all’attenzione della Commissione Antimafia. Non si può tollerare alcuna zona grigia tra indagini giudiziarie e informazione televisiva, né l’uso distorto di dati sensibili per finalità di delegittimazione o denigrazione".