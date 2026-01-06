Lotteria Italia, estratti i biglietti vincenti: i numeri e tutti i premi. A Roma vinti 5 milioni

Consueto appuntamento come ogni anno con la Lotteria Italia, che il 6 gennaio distribuisce premi milionari ai fortunati vincitori. "Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita", come riporta Agipronews, ha stabilito di attribuire 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 di euro. Quest'anno si è registrato un aumento di oltre il 10% dei biglietti venduti. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti sono riservati premi per complessivi 188.000 euro

Prima categoria

Primo Premio

Biglietto T 270462 vince 5milioni di euro (venduto a Roma, Lazio)

Secondo premio

Biglietto E 334755 vince 2.5milioni di euro (venduto a Ciampino, Lazio)

Terzo premio

Biglietto L 4302343 vince 2milioni di euro (venduto a Quattro Castella, Emilia-Romagna)

Quarto premio

Biglietto D 019458 vince 1.5milioni di euro (venduto a Jerzu, Sardegna)

Quinto premio

Biglietto Q 331024 vince 1milione di euro (venduto ad Albano Lazio, Lazio)

Seconda categoria

Numero 30 biglietti estratti da 100mila euro

Terza categoria

Numero 60 biglietti estratti da 50mila euro

Quarta categoria

Numero 210 biglietti estratti da 20mila euro

Premio speciale

Biglietto M 291089 vince 300mila euro (venduto ad Auronzo di Cadore, Trentino-Alto Adige)