Crans-Montana, il bar distrutto dalle fiamme non veniva controllato dal 2020: stretta del Comune sui locali

Dopo l’incendio che ha devastato Le Constellation, il Consiglio comunale annuncia verifiche straordinarie su tutti gli esercizi pubblici e il divieto di dispositivi pirotecnici nei locali chiusi

Il bar Le Constellation, devastato dall’incendio scoppiato a Crans-Montana, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. A confermarlo è il Consiglio comunale della località sciistica che ha espresso il proprio “profondo rammarico” per quanto emerso dopo la tragedia.

Di fronte a un quadro che solleva interrogativi pesanti sulla sicurezza, le autorità locali hanno deciso di intervenire. Secondo quanto riportato da Rsi, tra le prime misure adottate c’è il divieto di utilizzo di dispositivi pirotecnici di qualsiasi tipo nei locali chiusi, su tutto il territorio comunale

Non solo. Il Comune ha annunciato di aver affidato a un ufficio esterno specializzato il compito di avviare “senza indugio” un controllo capillare di tutti i 128 esercizi pubblici presenti a Crans-Montana. Le verifiche riguarderanno anche la qualità dei materiali utilizzati, nonostante la normativa vigente "no lo preveda".

La decisione arriva mentre proseguono gli accertamenti per

chiarire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità. Intanto, dal municipio filtra la consapevolezza che quanto accaduto impone una revisione profonda delle procedure, per evitare che simili tragedie possano ripetersi.

