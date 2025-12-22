Festività natalizie, traffico e code: ecco i giorni da bollino rosso sulle strade italiane

Anche quest'anno sono iniziati i giorni dell'esodo natalizio. Tantissimi gli italiani che si sono già messi in viaggio (o che lo faranno a breve) per raggiungere le destinazioni scelte per trascorrere le feste. Stiamo per raggiungere le date da bollino rosso, quelle in cui il traffico sarà molto intenso, e potranno verificarsi code anche lunghe e snervanti.

Stando a quanto riferito da Viabilità Italia, centro di coordinamento nazionale istituito presso il Ministero dell'Interno, è già stato registrato un considerevole aumento del traffico su tutta la rete stradale e autostradale del nostro Paese, con il primo dato degno di nota segnato lo scorso 19 dicembre. Da allora la situazione si è intensificata, specialmente su quelle vie che portano a località turistiche. Si prevede un picco per le giornate del 25 e del 26 dicembre. Da bollino rosso è anche il giorno 28 dicembre, ma in generale tutto il prossimo fine settimana sarà interessato da un traffico particolarmente intenso.

Altra ondata di partenze è attesa per il primo gennaio 2026, quando sarà iniziato il nuovo anno e molti vorranno raggiungere le mete prescelte per festeggiare. Il traffico dovrebbe aumentare dal pomeriggio.

Entrando più nello specifico, il 24 dicembre sarà interessato da un considerevole aumento del traffico, che riguarderà principalmente i brevi spostamenti all'interno dei centri urbani. Il 25 dicembre, invece, sarà agevole dal punto di vista del traffico durante le ore del mattino, mentre di sera sono previsti più veicoli sulle strade. Il 26 dicembre il traffico si intensificherà, specie sulle strade statali. Traffico intenso anche per il 28 dicembre. Traffico moderato, e poi sempre più intenso, nella giornata del primo gennaio. Il giorno più critico, invece, sarà il 4 gennaio, a causa dei rientri.

Per cercare di limitare i rallentamenti, è stato imposto il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per tutti quei mezzi che hanno una massa superiore a 7,5 tonnellate nelle giornate del 25, 26 e 28 dicembre. Il dieveto sarà in vigore dalle 9.00 alle 22.00.

Occhio alle tratte più battute come la A1

Milano–Napoli, la A14 Adriatica, la A22 del Brennero e la A2 Autostrada del Mediterraneo, dove sono previste lunghe code fino a decine di chilometri. Anche il Grande Raccordo Anulare di Roma potrebbe registrare dei rallentamenti.