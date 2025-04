Se hai uno di questi gadget anni'90 potresti avere un tesoro: alcuni valgono migliaia di euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Molti dei giochi e dei gadget con i quali hanno giocato i bambini degli anni '90 possono oggi valere una fortuna, perché rientrano nell'ambito degli oggetti collezionabili. Esiste un vero e proprio mercato per alcuni pezzi un tempo molto amati dai bambini, si pensi alle carte dei Pokemon, alle prime edizioni dei libri di Harry Potter oppure al coloratissimo Furby, di cui forse non tutti si ricordano.

Chi è cresciuto negli anni '90 ed è rimasto in possesso di molti dei giochi acquistati da parenti e genitori, potrebbe essere in possesso di un piccolo tesoro. Per molti oggetti, ormai, si è sviluppato un discreto interesse da parte degli appassionati di quegli anni. Prima di buttare via certi giocattoli, o lasciarli abbandonati in vecchi scatoloni, si potrebbe pensare di recuperarli e venderli, per dare loro una nuova vita e affidarli a qualcuno che saprà apprezzarli.

Partiamo dalle carte Pokemon, conosciute ancora oggi e molto amate dai bambini degli anni '90 che adoravano il cartone animato. Le carte hanno mercato, e fra di loro ci sono alcuni pezzi molto rari che valgono una fortuna. Si pensi alla carta di Charizard, la 4/102 Prima Edizione Set Base datata 1999. Questo esemplare può raggiungere anche 16mila euro.

Attenzione poi alla prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale, il primissimo libro della saga datato 1997. La prima edizione in lingua inglese - integra e con gli errori di battitura originali - vale oggi oltre 36mila euro. La prima edizione italiana, invece, si attesta intorno a 2mila euro.

Un gioco molto amato dai bambini degli anni '90 era Super Mario Bros, che faceva vivere le avventure dei fratelli Mario e Luigi. Super Mario Bros è oggi un cult assoluto, un grandissimo classico ancora molto amato, nonostante i tanti sequel. Una copia Super Mario Bros 3 è stata venduta nel 2020 alla cifra stellare di 187mila euro.

Quando uscì in commercio, alla fine degli anni '90, attirò l'attenzione di tutti i bambini. Stiamo parlando del Furby, il piccolo robot parlante che conquistò il mondo, tanto che ne furono venduti più di 50milioni di esemplari. Teneri e colorati, adesso sono molto richiesti dai collezionisti. I più ricercati sono i Furby Millenium Limited edition. Se proposti nella loro confezione originale, possono valere oltre 500 euro. Il Furby Arcobaleno, ancora più raro (ne furono prodotti tre pezzi), può raggiungere cifre ancora più alte.

Amatissimo come il Furby è stato il Tamagotchi. Si tratta di uno dei gadget robotici più venduti in tutto il globo. Ad amarlo non furono solo i bambini, ma anche gli adulti. Nel periodo di maggiore boom si vedevano questi oggetti a forma di uovo appesi alle zaino, o addirittura ai pantaloni. Ci sono dei pezzi che oggi valgono una fortuna. Il Tamagotchi plus Mobile Kaitsu, ad esempio, è stato venduto a 4,6mila euro, mentre altri esemplari possono valere circa mille euro.

Molto richieste anche le cassette dei vecchi film Disney. Solitamente i collezionisti cercano pezzi perfettamente integri, oppure delle VHS in edizione speciale. Basti pensare che una copia da collezione de "La carica dei 101", ancora sigillata, ha raggiunto la cifra di 18mila euro.

Occhio anche ai gadget trovati

nei vecchi. I giocattoli trovati nella confezione possono valere molto, specie se si hanno i set. Le figure dei Power Rangers, ad esempio, possono raggiungere la cifra di 250 euro.