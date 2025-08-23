A Gaeta il Boardwalk, super-yacht dell’ambasciatore americano da 150milioni di dollari

L'ambasciatore USA in Italia, Tilman Fertitta, è arrivato a Gaeta a bordo del suo yacht. Il Boardwalk è un panfilo di 77 metri dotato di tutti i comfort ma anche di soluzioni innovative per la sicurezza dei suoi occupanti. È arrivato a Gaeta con un'ampia scorta di motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che ne garantiscono la protezione sotto il coordinamento del commissariato di Polizia di Gaeta, con la direzione di Enzo Pittiglio, a cui supporto è stato dispiegato anche un elicottero. Il valore dello yacht è stato stimato in 150 milioni di dollari.

L'imbarcazione è di proprietà di Fertitta, che ha deciso di vivere in Italia a bordo dello yacht e non nel palazzo dell'Ambasciata americana a Roma. Fertitta è il proprietario della franchigia NBA degli Houston Rockets e nei mesi scorsi è stato nominato ambasciatore da Donald Trump. Il Boardwalk Può ospitare fino a 14 ospiti in7 diverse cabine, oltre a quella dell'armatore, e ha un equipaggio di 22 uomini in 11 cabine. È di costruzione olandese ed è stato progettato da Architetti navali De Voogt. È stato realizzato nel 2021 e può viaggiare a una velocità massima di 18 nodi. Al suo interno Trovano spazio un ampio beach club, una cantina, una palestra, una sky lounge con bar e una grande piscina. È stato venduto fornito di elicottero Airbus H130.

Il nome dello yacht non è casuale: anche la precedente imbarcazione di Fertitta era stata battezzata con lo stesso nome, che fa riferimento al complesso di divertimenti Kemah Boardwalk, situato sul Clear Lake di Houston, di proprietà dell'armatore. Ha un'autonomia di crociera di oltre 5.

, il che permette allo yacht di muoversi liberamente su ampie distanze senza necessità di effettuare rifornimenti frequenti. Tuttavia, ben presto Fertitta potrebbe lasciare anche questo yacht: pare che abbia chiesto la realizzazione di un nuovo panfilo iper-lusso di 116 metri la cui consegna è prevista per il prossimo anno.