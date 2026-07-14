Al giornalista e scrittore Renato Farina il titolo di «Riconoscenza del Comune di Pukë» (Albania)

Il Comune di Pukë, storica città del Nord dell’Albania, ha conferito a Renato Farina, giornalista, scrittore ed ex deputato del Parlamento italiano, il titolo di «Riconoscenza del Comune di Pukë» (Mirënjohje e Bashkisë Pukë). Il riconoscimento, deliberato con decisione n. 14 del 16 giugno 2026 a firma del sindaco Rrok Dodaj, sarà consegnato mercoledì 15 luglio nel corso di una cerimonia pubblica.

La motivazione cita «il prezioso contributo alla vita pubblica, istituzionale, mediatica e culturale italiana», l’impegno «a sostegno dei processi di integrazione della comunità albanese in Italia, nella promozione del dialogo interculturale, dei diritti umani e della libertà religiosa», nonché «l’apprezzamento e la promozione della figura universale di Santa Madre Teresa», che hanno rafforzato «i ponti di amicizia, di reciproca comprensione e di collaborazione tra il popolo albanese e quello italiano».

Il legame di Farina con il Nord dell’Albania è di lunga data. È stato due volte osservatore dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa nella regione di Scutari, l’unica di tradizione cattolica del Paese, che oppose una resistenza pagata a caro prezzo prima al nazifascismo e poi al regime comunista di Enver Hoxha. La sua opera su Madre Teresa, «La notte della Fede», è stata tradotta in albanese e presentata a Scutari e all’Università di Tirana.

Farina, che vive a Desio, città che ospita una comunità albanese di circa duecento persone, ha voluto dedicare idealmente il

riconoscimento anche alla memoria di Leonard Lusha, il quindicenne originario del territorio di Scutari scomparso tragicamente a Desio nell’aprile 2025, ai cui funerali aveva partecipato insieme ai familiari e ai compagni di classe.