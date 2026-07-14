Al giornalista e scrittore Renato Farina il titolo di «Riconoscenza del Comune di Pukë» (Albania)

Il Comune di Pukë, storica città del Nord dell’Albania, ha conferito a Renato Farina, giornalista, scrittore ed ex deputato del Parlamento italiano, il titolo di «Riconoscenza del Comune di Pukë» (Mirënjohje e Bashkisë Pukë). Il riconoscimento, deliberato con decisione n. 14 del 16 giugno 2026 a firma del sindaco Rrok Dodaj, sarà consegnato mercoledì 15 luglio nel corso di una cerimonia pubblica.
La motivazione cita «il prezioso contributo alla vita pubblica, istituzionale, mediatica e culturale italiana», l’impegno «a sostegno dei processi di integrazione della comunità albanese in Italia, nella promozione del dialogo interculturale, dei diritti umani e della libertà religiosa», nonché «l’apprezzamento e la promozione della figura universale di Santa Madre Teresa», che hanno rafforzato «i ponti di amicizia, di reciproca comprensione e di collaborazione tra il popolo albanese e quello italiano».
Il legame di Farina con il Nord dell’Albania è di lunga data. È stato due volte osservatore dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa nella regione di Scutari, l’unica di tradizione cattolica del Paese, che oppose una resistenza pagata a caro prezzo prima al nazifascismo e poi al regime comunista di Enver Hoxha. La sua opera su Madre Teresa, «La notte della Fede», è stata tradotta in albanese e presentata a Scutari e all’Università di Tirana.
Farina, che vive a Desio, città che ospita una comunità albanese di circa duecento persone, ha voluto dedicare idealmente ilriconoscimento anche alla memoria di Leonard Lusha, il quindicenne originario del territorio di Scutari scomparso tragicamente a Desio nell’aprile 2025, ai cui funerali aveva partecipato insieme ai familiari e ai compagni di classe.
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