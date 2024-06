Giudice condanna l’influencer: stop alle foto social con la figlia

Ascolta ora 00:00 00:00

Lei si chiama Alice Matrundola, in arte Alice Pasti, un'imprenditrice e influencer di Vigevano che su Instagram conta 139mila follower ma soprattutto è la madre della piccola Sole, bimba di nemmeno quattro anni. Quasi quotidianamente non mancano contributi social (foto e video) in cui madre e figlia si dedicano alle attività più diverse come la partecipazione a un compleanno o una giornata al mare. Da adesso in avanti, però, non potrà continuare a postare immagini della piccola se non c'è il consenso del padre ed ex compagno.

La decisione del giudice

Come riportato da La Provincia Pavese, il giudice Luciano Arcudi del Tribunale di Pavia ha emesso un'ordinanza in cui l'influencer deve " rimuovere e non più divulgare immagini della bimba senza l’assenso esplicito del padre". L'udienza si terrà il prossimo 26 giugno in cui questa decisione potrà essere ribaltata, confermata o modificata. Intanto, però, via le foto e i video della piccola dai social dopo che il padre ha deciso di ricorrere al tribunale perché, come scritto sulle carte, "abbia tollerato per lungo tempo l’esposizione mediatica per quieto vivere e per un distorto ma comprensibile compiacimento nel vedere la figlia vestita e fotografata, sulle orme della madre: ora non è più disposto a farlo".

Le contestazioni del padre

Tutto nasce dal fatto che, trattandosi di un minore, il padre si è preoccupato non poco perché presumeva che qualcuno salvasse i filmati Tik Tok dove era presenta la figlia che veniva riconosciuta e salutata in diverse occasioni. Oltre a questa ragione, l'altra contestazione verso l'influencer riguarda un atteggiamento considerato " non spontaneo e adultizzante " come mostrerebbero alcuni filmati pubblicati sui social.

Il legale del papà di Sole, Annalisa Gasparre, ha commentato al quotidiano che non c'è la sufficiente consapevolezza " dei pericoli del web, neppure da parte dei genitori che dovrebbero proteggere i figli. Qui la situazione è aggravata dal fatto che è proprio la madre a gettare le immagini, la vita e la dignità della figlia in pasto alla rete, ignara dei gravissimi danni che arreca la sovraesposizione mediatica, come attesta la letteratura scientifica" . L'avvocato ha aggiunto dicendo che in questo caso la piccola minorenne " non è una influencer, non è contrattualizzata, non ha sponsor: è solo una bambina la cui immagine viene diffusa in cambio di like" .

La risposta dell'influencer

La madre non ci sta: Alice Pasti ha spiegato che tutto quello pubblicato sui social viene fatto in maniera naturale e sana " senza secondi fini, con solo momenti positivi: il tema è importante e quindi servirebbe una linea comune per tutti, ma non intendo passare per una mamma che non fa il bene della bambina", sottolineando al quotidiano di non voler commentare ancora la vicenda.

"e vedendo tante cose inesatte che mi riguardano e riguardano la vicenda giudiziaria ma preferisco al momento stare in silenzio e non alimentarla. Io avrei preferito che questa vicenda rimanesse privata. Mi difedenderò e state sicure che lo farò con tanta determinazione nelle sedi giuste

Nelle ultime ore, però, sul proprio profilo Instagram è arrivata un'altra difesa tramite una " Storia " in cui ha ringraziato i suoi follower per i messaggi di solidarietà sottolineando di non voler aggiungere altro se non che starebbe leggendo".