I gradini per il paradiso

Fausta, che oggi ha 75 anni, ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita, assieme al marito Mario (di anni 73) dormendo in macchina e usando i bagni delle piazzole di servizio di Acilia. Fausta soffre di una grave disabilità motoria e ha atteso per dieci anni in graduatoria che le venisse assegnata una casa popolare. Quando finalmente è arrivato il loro turno e la coppia ha potuto immaginarsi in un vero letto, con l'accesso a veri servizi igienici e un tetto sopra alla testa, assieme alle agognate mura è arrivata l'umiliazione.

Per entrare nell'appartamento al primo piano senza ascensore ci sono 18 gradini (4 prima del portone, altri 14 per raggiungere la porta d'ingresso). Non tutto può essere sempre perfetto ma chi, dopo tutto lo strazio di una vita di disagi merita

un po' di paradiso, non dovrebbe fare tutte quelle scale per sistemarcisi.