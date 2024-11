Tutti in una (sola) Direction

Ascolta ora 00:00 00:00

È tornato a casa, nella sua Inghilterra Liam Payne, il cantante trentunenne degli One Direction caduto il 16 ottobre dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires in circostanze da chiarire. Payne è stato seppellito ieri ed è stato un funerale straziante. Per la prima volta dallo scioglimento della band, nel 2016, il gruppo si è riunito e ha dedicato a Liam il saluto perfetto: «Siamo completamente devastati dalla notizia della morte di Liam. Col tempo, e quando tutti potranno farlo, ci sarà altro da dire. Ma per ora, ci prenderemo un po’ di tempo per elaborare il lutto ed elaborare la perdita del nostro fratello, che amavamo teneramente.

I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre.

Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fan che lo hanno amato insieme a noi, ci mancherà terribilmente. Ti amiamo Liam». Ancora un volta, tutti, in una (sola) direzione.