Tennis, corna e uno scomodo doppio misto

Ascolta ora 00:00 00:00

So che non sono il primo a cui succede ma avrei preferito non aggiungermi alla lista. Gioco a tennis nel circolo della mia città ormai da anni. Succede regolarmente, almeno una volta la settimana e naturalmente ho un gruppo di amici con i quali mi diletto in questo sport. E l’incontro sulla terra rossa diventa anche un pretesto per l’aperitivo che segue la partita e, il più delle volte, per la cena che segue l’aperitivo e che coinvolge, di norma, anche le mogli. Siamo diventati una compagnia numerosa e affiatata. In un caso anche troppo. Non so dire quando e come sia successo, ma la moglie di uno dei miei più cari amici ha iniziato a frequentare di nascosto un altro uomo della nostra cerchia. Ne ho certezza. Parlo? Taccio? Smetto di giocare a tennis?

Grazie A.

Caro A., ha ragione quando dice che non è l’unico ad essersi trovato in questa situazione e ho certezza del fatto che non sarà neppure l’ultimo. Ma le mie certezze, in materia, temo si fermino qui. Se consigliarle di non intromettersi e di fingere di non essersi accorto di nulla può sembrare la scelta più «conservativa» per tutti, è altrettanto vero che se una mia cara amica fosse a conoscenza di qualcosa di simile circa mio marito e non mi avvertisse, io mi arrabbierei moltissimo. E so anche (perché queste sono quelle «macro eventualità» sulle quali, negli anni, ci si confronta) che la stessa amica dalla quale vorrei essere messa al corrente, a parti invertite, non vorrebbe mai sapere nulla del suo consorte. Questo per dirle che la decisione da prendere andrebbe proprio valutata sulla conoscenza del tradito.

A suo avviso, è qualcuno che si infurierebbe all’idea di essere tenuto all’oscuro di tutto o è invece qualcuno che inizierebbe a odiarla per avergli fatto crollare il mondo addosso spifferandogli del “doppio misto”? Ha preso piuttosto in considerazione l’ipotesi di parlare con la moglie fedifraga? O con l’altro uomo? Ci pensi, mentre continua a giocare a tennis…