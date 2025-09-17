Iacchetti rincara la dose: "Mizrahi bugiardo. Ridirei le stesse cose"

Nessun passo indietro, anzi. Enzo Iacchetti è tornato a parlare dello scontro avuto con Eyal Mizrahi nel corso di “È sempre Cartabianca” e ha rincarato la dose contro il presidente della federazione Amici di Israele, definito “un essere impossibile”.

"Oggi su Instagram si parla solo di me, ma avevo davanti un essere impossibile: provocatore, bugiardo, ignorante” le parole di Iacchetti in un video pubblicato sui suoi canali social: “Quindi se dovessi ritornare a fare 'Cartabianca' stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all'ultima".

Lo scontro nel salotto di Rete 4 è scoppiato in relazione alla situazione dei palestinesi nella Striscia di Gaza. “In questa guerra non ci deve essere un contraddittorio perché non è una guerra, c'è solo un esercito, non ci deve essere un contraddittorio, nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi. Nessuno deve contraddire" la netta presa di posizione di Iacchetti. Mizrahi, a quel punto, gli ha dato del “fascista” e il conduttore di “Striscia la notizia” ha perso il controllo tra insulti e minacce: "Cosa hai detto, stronzo? Vengo giù e ti prendo a pugni. Lo so che sei sotto qua, eh. Non mi dire fascista perché veramente vengo alle mani".

Nelle scorse ore, intervistato dall’Adnkronos, Mizrahi ha spiegato di non essere nemico di nessuno, ma “per fare la pace bisogna essere in due”: sono disponibile, ma non credo che Iacchetti sia in grado di affrontare un confronto dai toni amichevoli. Ha minacciato di menarmi, non penso voglia stringere la mano a chi considera un avversario solo perché pensa diversamente da lui".

Il presidente della federazione Amici di Israele ha poi evidenziato: "Sono molto attento a non offendere, ma se uno ti dice 'non hai diritto di aprire bocca, scendo giù e ti meno', questo per me è un comportamento da fascista, espressione usata come constatazione di un atto di arroganza. Non voleva essere un'offesa, ma anche lui però ha dato dei nazisti agli israeliani. Non sono stato io a portare la discussione in quella direzione".