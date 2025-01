L’amore (triste) ai tempi dei Ferragnez

C’è lui che, cinque minuti prima di sposarsi, si attacca al telefono per chiamare lei. Non la promessa sposa, ma l’altra: l’amante. Lui è Fedez. L’altra è Angelica Montini mentre lei, ovviamente, è Chiara Ferragni. Lui, grazie a Fabrizio Corona, fa uscire tutto. Racconta - anzi: fa raccontare - di momenti scabrosi e rancorosi. Lei, che da tempo è in silenzio stampa, decide di replicare (non si sa con quanta sincerità). L’altra, invece, non parla e blinda il proprio profilo Instagram. Perché in questa storia, che è un gioco di specchi, hanno tutti ragione e tutti torto.

Ha ragione Chiara ad incazzarsi, dopo esser stata presa in giro per anni. Ha pure ragione Fedez quando, poco prima di sposarsi, se la fa addosso e chiama Angelica. Le dice che lui è disposto a mollare tutto, che basta solo un suo cenno per lasciare Chiara - sola e pure cornuta - all’altare. Allora l’altra le dice che no. Che questa volta è finita. Ma non per sempre. E così lui va da lei, ovviamente in diretta social, e si promettono amore eterno. Almeno finché dura. E dura poco.

Arrivano due figli - Leone e Vittoria - ma la vita da sogno prosegue. Quella dei Ferragnez (sette lettere lei, due lui: giusto per far capire chi porta i pantaloni, rigorosamente firmati, in casa) è la nuova famiglia del Mulino Bianco. Hanno tutto. Sono belli. Sono ricchi. I figli sono biondi, ovviamente. Ed educati. I social impazziscono per loro. Grazie all’impegno durante il Covid, Fedez e Chiara ricevono l’Ambrogino d’Oro e c’è chi pensa a loro pure in Parlamento. La strada del successo per i Ferragnez è in discesa. Poi, l’imprevisto.

Il dissidio a Sanremo con lui che simula un amplesso con lui (Rosa Chemical) e ne realizza uno vero con l’altra. Lei che impazzisce, anche perché lui le ruba la scena. Le sedute dal terapeuta di coppia, spiattellate poi in un documentario. La malattia di lui, i pandori di lei. L’altra (o le altre) che vanno e vengono. Loro che saltano. I Ferragnez non ci sono più. Ci sono solo due ex, con tutto ciò che ne consegue. La lotta in tribunale (e sui giornali), i bambini in mezzo. Lei che trova un altro lui, Giovanni Tronchetti Provera, e lui che trova altre lei, anche se dice di amare da sempre l’altra (il suo demone: Angelica Montini) ma pure lei (Chiara), visto che lo ha fatto diventare padre.

Poi la bomba di Corona. Ed eccoci qui: all’inizio di questa storia, che poi è la fine della loro. La verità è di tutti e di nessuno. Ma ci dice qualcosa su di noi. Sui nostri rapporti. Sull’amore ai tempi dei Ferragnez, che poi sono i nostri. Un amore che oggi non c’è e forse non c’è mai stato. Perché lui voleva sposare un’altra ma, alla fine, ha scelto lei. Senza amarla davvero, ma volendo probabilmente ciò che lei rappresentava: i soldi, il jet set, il successo. E non ha avuto il coraggio di lasciare l’altra. Non amando alla fine nessuno. Perché amare significa decidere. Scegliere di stare con una persona rinunciando a tutte le altre. Decidere è recidere: tagliare. Scegliere lei e nessun’altra.

Per questo, gli antichi latini, quando si promettevano amore eterno, usavano l’espressione Ubi tu, ibi ego. Dove sarai tu, sarò io.

Che non significa solamente stare sotto lo stesso tetto. Ma accogliersi ed essere sempre l’uno accanto all’altra. Scegliersi ogni giorno. E decidere di stare insieme nonostante tutto. Nonostante il cancro e i pandori. È l’amore che c’era. Anzi: che fu. E che ora non c’è più.