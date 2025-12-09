Lavorare in Ministero, al via il concorso 2025/2026: requisiti e come candidarsi

È stato pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento (inPA) il nuovo bando di concorso pubblico, finalizzato all’assunzione di 327 funzionari a tempo pieno e indeterminato. I posti disponibili saranno distribuiti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Destinatari e profili richiesti

Il concorso prevede tre distinti profili professionali. Codice A: 161 funzionari con competenze amministrativo-giuridiche ed economiche. Le assunzioni interesseranno principalmente gli uffici centrali di Roma del MIMIT, di cui 10 posti specificamente destinati alla Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il Codice B per 6 funzionari con competenze in ambito statistico, che saranno anch’essi inseriti presso gli uffici centrali di Roma del MIMIT. In ultimo il Codice C, per 160 funzionari con competenze giuridico-amministrative, di cui 130 assegnati al MIT e 30 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Prova scritta per partecipare

Tutti i candidati dovranno affrontare una prova scritta distinta per ciascun profilo, consistente in 40 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti. I quesiti saranno articolati con:

25 domande mirate a verificare le conoscenze tecniche relative al profilo;

8 domande dedicate alle capacità logico-deduttive e di ragionamento critico-verbale;

7 quesiti di tipo situazionale, volti a valutare competenze gestionali e organizzative.

Valutazione dei titoli e invio delle domande

La fase di valutazione dei titoli sarà riservata esclusivamente ai candidati che supereranno la prova scritta. La presentazione delle domande di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Portale del Reclutamento InPA (inpa.gov.it) entro le ore 23.59 dell’8 gennaio 2026.

Questo concorso rappresenta

un’per entrare a far parte di ruoli strategici nei ministeri italiani, contribuendo alla gestione e allo sviluppo di settori chiave per le infrastrutture, il lavoro e il sostegno alle imprese.