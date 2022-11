Mediaset al fianco delle donne, lo spot per la giornata contro la violenza

Ricorre oggi, 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne, e per questa importante occasione Mediaset ha lanciato uno spot dedicato per ricordare la delicata tematica e schierarsi in difesa delle vittime di abuso.

La campagna fa parte di quel servizio di comunicazione sociale intitolato "Mediaset ha a cuore il futuro" che è stato lanciato nel 2019 proprio per mettere al servizio della società tutto il sapere e la forte capacità comunicativa di Mediaset.

L'iniziativa è partita lo scorso 21 novembre sia via Tv, che via radio e social. Nel coinvolgente spot, visibile sulle varie piattaforme, si vede una giovane donna camminare da sola per strada, mentre frasi inquietanti vengono pronunciate da diverse voci maschili.

"Con chi esci?" , " Tu sei solo mia" , " Mi fai schifo ", " Tu non vai da nessuna parte ", " Senza di me, cara mia, tu sei zero" . E ancora: " Io non ti farei mai del male, amore mio ", " Se esci da quella porta, ti ammazzo ", "Tu non vai da nessuna parte, perché finisce male" .

Parole terribili che riproducono ciò che molte delle vittime di violenza devono essersi sentite dire. Mano a mano che lo spot va avanti, i toni si fanno sempre più duri e incalzanti. Alla fine, la protagonista del video si volta e con piglio deciso si rivolge alle altre donne in ascolto: "La violenza comincia sempre con le parole. Non permettere che sia troppo tardi. Chiedi aiuto ". Un bel sorriso della giovane chiude lo spot.

L'invito è rivolto a tutte quelle donne che si trovano da sole ad affrontare situazioni difficili, spesso irrisolvibili, almeno in apparenza. Parlare, chiedere aiuto, è fondamentale. La campagna di Mediaset verrà trasmessa dal 21 fino al 25 novembre. Al termine dello spot, vengono trasmessi tutti i numeri ai quali rivolgersi in caso di bisogno.

Il 1522 è il numero verde anti-violenza e stalking da contattare se serve aiuto. Il centralino è operativo 24 ore su 24. Sul sito web di Mediaset Infinity è inoltre disponibile una pagina dedicata con una chat diretta in cui sarà possibile parlare con gli operatori del 1522.