Michela Murgia, stelle cadenti e toast a 2 euro: le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web, di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Le stelle cadenti di Hollywood

Notte di San Lorenzo, notte di stelle cadenti, proprio come a Hollywood, dove oramai a parte alcuni colpi commerciali non riescono più a creare nuovi dei e anzi quelli che ci sono devono adattarsi e ritornare più umani e finire in tribunale a discutere con l'ex moglie o fare la pubblicità di una banca, in questa lunga San Lorenzo del cinema mondiale e intanto i social partoriscono effimere divinità che durano il tempo di qualche click, per la cronaca Sky non ha rinnovato la trasmissione della notte degli Oscar nel Regno Unito.

2 euro per tagliare un toast

La rete anche questa settimana ha trovato un senso, milioni di persone hanno dedicato tempo ed energie per commentare i due euro che un commerciante ha chiesto per dividere un toast e così piovono meme in tutti i gruppi FB e nelle chat di WhatsApp, si creano nuove battute e nuove risate, che vivranno per il tempo di ogni meme, finché non ce ne sarà uno più divertente e intanto, mentre noi siamo impegnati a fare questo, in questa ennesima arma di distrazione di massa, il mondo decide le proprie sorti.

Ti dono la libertà

Ma anche il gossip sembra fare la propria parte, questa settimana protagonista è un banchiere torinese, che con stile sabaudo ha scaricato la propria fidanzata nella sera in cui avrebbe dovuto annunciare le nozze, raccontando i tradimenti di lei e, con una aplombe invidiabile, le ha donato la libertà, ecco, forse se ci si donasse quella tutto sarebbe più facile, ma difficile da capire nel mondo dei rapporti monogamici.

Il meteo è impazzito

E intanto il meteo continua ad impazzire, con nevicate sulle Alpi e poi caldo, venti freddi che spirano sulle isole e una totale imprevedibilità di cosa accadrà il giorno dopo e intanto il capitalismo specula per avere profitto, specula anche sul clima e costruisce nuove ideologie e nuove teorie, ma forse la teoria più semplice è quella più vera e cioè che il meteo non fa altro che adeguarsi ad un'umanità che è più che imprevedibile.

A Sarsina il tempio del dio danaro

Hanno trovato un tempio antico a Sarsina, l'hanno trovato mentre scavavano per costruire un supermercato, l'ennesimo supermercato che più che all'antico foro in quest'era corrisponde all'antico tempio e infatti lo costruiranno sopra un tempio, perché alla fine non interromperanno il flusso del profitto per quattro pietre antiche, questa è l'era in cui viviamo e oggi esiste un unico dio che noi abbiamo creato e che va sfamato, così vanno le cose.

Michela Murgia è morta

E così Michela Murgia se n'è andata, credo di non essere stato d'accordo con lei in neppure una delle esternazioni pubbliche che ha fatto negli anni, appartenevamo a mondi ideali molto lontani e rappresentava una buona parte di ciò contro cui combatto, eppure pensando che il proseguimento del percorso tracciato da lei potrebbe essere una qualche influencer conformista che non si depila e recita come un mantra rosari di "catcalling", forse oggi arrivo a dire che alla fine Michela Murgia ci mancherà.